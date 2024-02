Continúan los trabajos para nombramiento de San Francisquito como Barrio Indígena

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Correa Sada, informó que los trabajos que se realizan para decidir si se otorga el nombramiento de Barrio Indígena al barrio de San Francisquito continúan, aunque reconoció que tampoco existe prisa para sesionar al respecto.

Puntualizó que actualmente se tienen que abordar situaciones jurídicas y electorales, por lo que el tema debe de seguirse analizando al respecto y con cuidado.

También agregó que, la cantidad de habitantes que tiene San Francisquito, en comparación con los ciudadanos que respaldan la propuesta hace que esta propuesta se siga analizando, ya que no todos están a favor de este nombramiento.

“Yo entiendo que pueda existir la inquietud de un grupo de ciudadanos, pero, pues la comisión debe estar segura de los pasos que da y de las determinaciones que generan, porque una determinación de estas tiene muchas implicaciones jurídicas e incluso políticas y electorales” indicó.

Opinó que, este tema debe de tratarse con “mucho cuidado”, ya que al atender ciertas inquietudes llegan a salir otras, por lo que es una decisión que no es fácil de tomar.

“Yo he estado haciendo un análisis del dictamen que envió el Municipio de Querétaro y hoy me parece que para el número de habitantes que tiene la zona y el número de habitantes que lo respaldan, todavía me parece insuficiente” puntualizó.

Además, explicó que para aprobar este dictamen es necesario tener argumentos sólidos para ello, por esta situación se busca el tener más elementos, como los estudios que se hace con la diputada local por el PAN, Selene Salazar, para trabajar en el tema.