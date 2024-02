Consultor energético considera una “bravuconada” desaparecer a la CRE y a la CNH

El director de GMEC y consultor energético, Gonzalo Monroy Zavala calificó como una “bravuconada” la propuesta del presidente México en cuanto a desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como parte de la reforma que elimina a los organismos públicos autónomos, señalando pudieran traer afectaciones a la ciudadanía; aseveró que el mandatario federal no cuneta con los votos necesarios para realizarlo.

Añadió que la reforma esta mal hecha, ya que en el aparte del CRE, explicó que su eliminación pudiera traer problemas al país respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puesto que en el tratado se establece que en el país debe de haber un regulador independiente.

También señaló que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) también tendría afectaciones si es que desaparece, ya que es la encargada de regular en materia de energía todo lo que está relacionado con los hidrocarburos.

“Es un bravuconada del presidente López Obrador, no tiene los votos, es una reforma que genuinamente está mal hecha, o sea el presidente para desaparecer la CRE y la CNH no necesita cambiar la constitución, eso te habla que es otra intención la que él tiene (…) específicamente en el sector de energía, la diferencia no es tan sustancial, especialmente en el caso de la CNH, pero en el caso de la CRE porque el TLCAN te pide que haya un regulador independiente y obviamente eso iría en contra de lo que está proponiendo el presidente”, explicó.