Hoy no tenemos ley electoral: Andrea Tovar Saavedra

La diputada local por el partido político Morena, Andrea Tovar Saavedra, recordó que en el mes de julio, cuando se aprobó en Sesión de Pleno la reforma electoral de Querétaro, se subió a dicha sesión para decir que la modificación a la norma estaba “mal hecha”, por eso no le extraña que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya declarado como inconstitucional dicha reforma.

Mencionó que uno de los errores que tenía este documento es que no estaba incluido en el glosario la definición de grupos prioritarios, el cual fue corregido después de que fuera aprobado, y añadió que este tipo de procedimientos no se pueden realizar, ya que se publica algo distinto a lo que se aprobó.

Aseguró que esta norma electoral “no da certeza” para el proceso democrático que se realizará en el 2024 y, añadió que Morena sí realizó un foro abierto para consultarlo con ciudadanos y ciudadanas sobre su opinión ante reforma.

Aseveró que hoy en día no se tiene “una ley electoral” y añadió que no es la primera vez que sucede este tipo de hecho, ya que la reforma electoral del 2021, también fue declarada como inconstitucional por parte de la SCJN.

Tovar mencionó que “no se está haciendo la tarea como debe de ser” y están siendo irresponsables al aprobar este tipo de dictámenes, es por ello que su partido señala estos errores, ya que de lo contrario los procesos en la Legislatura local estarían viciados.

“No, creo que no da certeza al proceso electoral, incluso yo lo dije en tribuna, no era nada nuevo, no es nada progresista, Morena, de hecho, fue la única bancada que hizo un foro abierto” explicó.