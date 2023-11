No se afectarán valores catastrales de inmuebles ubicados en 5 de Febrero: Gerardo Ángeles

El presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura local, Gerardo Ángeles Herrera, mencionó que los inmuebles ubicados por la Avenida Paseo 5 de Febrero no se verán afectados en sus valores catastrales en el presente año, debido a que las obras desarrolladas en dicha zona no han sido concluidas.

Recordó que las tablas de valores de cada uno de los 18 municipios ya fueron entregados en el Congreso local para ser analizados y, en su caso, aprobados en Sesión de Pleno; detalló que dichas tablas son trabajadas por medio de las propuestas generadas por el Gobierno Estatal y por el Consejo de Valuadores.

“Por el momento la obra 5 de Febrero no ha terminado, es decir, no hay movimientos en 5 de Febrero, seguramente porque la obra no se ha terminado, con los años veremos que pasa, pero en este momento no tengo mayor información de qué pueda venir en las tablas” mencionó Gerardo Ángeles.

Explicó que en estas tablas de valores vienen con un análisis por calles y zonas de la entidad queretana; comentó que el objetivo de dichas tablas es que el valor comercial y fiscal se encuentren emparejados.

Sobre el predial, mencionó que los municipios tienen el predial “topado” es decir, que no habrá incrementos en prediales, sin embargo, las tablas de valores no necesariamente se van a actualizar.

“Recordemos que los municipios tienen el predial topado, entonces quiere decir que no hay incrementos en prediales, sin embargo, las tablas de valores no necesariamente se van a actualizar, son dos cosas totalmente diferentes” enfatizó.

También recordó que el 30 de noviembre es la fecha límite para presentar las leyes de ingresos y presupuesto de egresos por parte de las 18 demarcaciones de la entidad queretana.

Finalmente, explicó que en el Congreso local van a trabajar la ley que fija las bases, montos y plazos para la repartición de las participaciones federales; añadió que se trabajará con cada uno de los municipios al respecto para que, posteriormente se pueda aprobar el paquete fiscal del 2024.