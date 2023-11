Fundación ProArt presentará ‘Amarantas: Dulces Alegrías; El Pan de Ayer’

‘Amarantas’, muestra escénica de dos actos, ‘Dulces Alegrías’, que destaca la infancia de las mujeres; y ‘El Pan de Ayer’, que habla de las mujeres en la época de la dictadura de Francisco Franco, se presentarán en la Sala Experimental del Teatro Metropolitano este primero de diciembre a las 7 y 9 de la noche.

Esta muestra escénica, realizada por Fundación ProArt, busca crear reflexión sobre la lucha de las mujeres por la valorización de su trabajo y el empoderamiento por hacer cambios en la sociedad.

Al respecto, Car Herrera, presidenta del Patronato del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), señaló la importancia de resaltar el papel de la mujer y su lucha por alcanzar sus metas.

“Todas tenemos nuestra historia y como dice Silvia, al ver esta producción se sienten emociones y es lo que el arte nos da. Lo importante es resaltar a la mujer, todas en nuestra vida morimos y tenemos que renacer como el ave fénix”, señaló.

Adriana Covarrubias, presidenta de la Fundación ProArt, recordó que es el tercer proyecto que ejecutan y buscan que se convierta en una tradición, buscando construir la transmisión de un mensaje que, en esta ocasión, habla de la lucha de las mujeres por la valorización de su papel en la sociedad.

“No es fácil vivir del arte a pesar de ser disciplinas loables. Nosotros estamos convencidas de que el arte es una palanca de desarrollo. Con lo que hacemos debemos contribuir a la sociedad y estamos pensando en qué podemos aportar. Los temas que se tratan es de la lucha de las mujeres por la vida, por desarrollarnos y porque su trabajo sea bien valorado”.

Silvia Ostrowsky, directora de muestra escénica, recordó que para estas muestras escénicas se lleva a cabo una investigación profunda para transmitir un mensaje que invite a la reflexión de las audiencias.

“Hacemos una investigación profunda para transmitir el mensaje al público y que tengan ese momento de reflexión y análisis, como una filosofía de vida. Esperemos llegarles al alma, porque hemos dejado el alma en este proyecto”.

Silvia Pascual García, activista y empresaria de Amealco, recordó que es tras un arduo trabajo, el ejemplo de que un trabajo y coraje de salir adelante lo que le ha permitido tener un negocio de creación de muñecas artesanales que da trabajo a 25 personas, una historia que inspiró la muestra escénica.

“Me dicen que me tengo que retirar de las aulas, pero era tanto mi deseo, que no lo pudieron lograr. Le doy gracias a la familia que me dio trabajo. Eran más mis ganas de salir adelante y aunque me decía que no lo iba a lograr, eso no entraba aquí (en mi cabeza). Hoy les puedo decir que regrese de Cancún poniendo en alto el nombre de Querétaro”, señaló.