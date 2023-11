El Marqués prohíbe carreras de caballos y peleas de gallos

Ni carreras parejeras de caballos ni peleas de gallos volverán a ser permitidas en el municipio de El Marqués, informó su alcalde, Enrique Vega Carriles, esto después de la masacre de cinco en Santa María Begoña en un tema que se habría derivado de apuestas en una carrera de caballos.

Al respecto, informó que esta pista, que se encuentra en un terreno ejidal, estaba trabajando al menos desde hace 12 años y el municipio otorgaba los permisos por tratarse de eventos de “usos y costumbres”, explicó el alcalde, agregando que únicamente se les solicitaba seguridad y personal en ambulancias.

“Ya nos reunimos para lograr cero tolerancia. Este giro, estas carreras de caballos, el carril, tiene muchos años funcionando, ya de mucho tiempo. Estaba trabajando sin licencia de alcohol, solo deben tener ambulancia y cuerpo de seguridad. (Llevaba) por lo menos de 12 a 15 años trabajando”, señaló.

Por ahora, informó, debido a la masacre de cinco personas, y que también dejó a otras cinco heridas, se clausuró definitivamente este establecimiento, esto tras los diálogos anunciados por el gobernador, Mauricio Kuri González, quien había anunciado acciones para evitar que sucediera de nuevo.

“Aquí la cosa es que llega este asunto, ahí por lo regular cuando hay apuestas, hay peligro. Se cerró, ya no va a haber permisos, para ninguno, porque habrá cero tolerancia. Hay cosas que son de usos y costumbres, el pueblo siempre lo ha hecho, al pueblo se le permite de vez en cuando, pero ante esta situación (ya no). Lo siento mucho, pero de aquí en adelante ya no hay permisos, ni para peleas de gallos”, señaló Vega Carriles.

Asimismo, anunció que se aumentarán los operativos de prevención, y solicitó a la ciudadanía denunciar para evitar que suceda. Cabe recordar que dos de los presuntos implicados en la masacre fueron identificados por el alcalde de Pedro Escobedo como dos comerciantes de churros que tenían un negocio de tamaño mediano funcionando desde hace varios años.