Registros extemporáneos y de personas nacidas en Estados Unidos continúan en Corregidora

El municipio de Corregidora informa que durante todo el mes de octubre llevará a cabo las campañas de registro extemporáneo y de personas nacidas en Estados Unidos, de padres mexicanos, informó la titular de la Dirección de Registro Civil, Paola Bustamante Ortega, quien indicó que el primero de los trámites referidos es gratuito y en el caso del segundo el apoyo consiste en la obtención de la apostilla.

“Tenemos actualmente la campaña de registros extemporáneos de personas que nunca han sido registradas o que por alguna razón su acta no se encuentra localizada en el Registro. Hay registros civiles que se inundaron, se quemaron, algún saqueo, o algo así; las actas que se localizaron ya no se encuentran inscritas o ya no se encuentran en los libros, o esos libros ya se perdieron, o que esos libros están destruidos porque son libros tan viejos que muchas actas están en muy estado y ya no se puede ver quién está registrado. Bueno, en esos casos, se pueden volver a registrar, bueno, se pueden hacer registros extemporáneos”, detalló la funcionaria.

Destacó que del 1 al 31 de octubre pueden realizar este trámite, que es gratuito, y para el cual únicamente las personas deben presentar documentos que acrediten su identidad, como lo son: acta de matrimonio, actas de nacimientos de los hijos; identificaciones personales como las emitidas en escuelas o colegios, cartilla del Servicio Militar, licencia de conducir, INE, entre otros, para que puedan obtener el registro extemporáneo, mismo que es realizado después de verificar que no fue localizada el acta y, con base en ello, ser emitida una constancia de inexistencia.

“Hay personas que tienen 70, 80 años y nunca han sido registrados, pero que sí se casaron, tuvieron hijos pero que nunca necesitaron su acta, que actualmente sí la necesitan para cualquier trámite, entonces se extiende el acta y por eso acuden a nosotros, hacemos búsquedas, buscamos a la persona –cualquier registro, cualquier vestigio-, si aparece que no se encontró, bueno pues puede acceder a un registro extemporáneo y esas son la campaña que actualmente está vigente”, detalló.

Abundó que, en el caso de menores de edad, el registro normal es realizado de los 0 a los 60 días, después de los 60 días hasta los 4 años son solicitados más documentos, y después de los cuatro años -dijo- ya es un registro extemporáneo y para ello es necesario presentar el certificado de nacimiento expedido por una autoridad de salubridad, de cualquier hospital que sea público o privado.

Refirió que la otra campaña implementada durante este mes es la del registro de menores de edad y personas adultas nacidas en Estados Unidos, de padres mexicanos, que por diferentes situaciones regresan, son repatriados al país y requieren su registro de inscripción de extranjería. Normalmente, indicó, se les solicita que el certificado venga apostillado, pero que, por cuestiones de desconocimiento, dificultades económicas o de geografía, no traen su certificado apostillado.

Explicó que la apostilla es una certificación internacional que muchas personas no la traen, es por ello que a través de esta campaña Registro Civil les apoya a apostillar dichos certificados y a verificar en un sistema de Estados Unidos si el certificado es correcto, real y si las firmas coinciden. Tras dicho proceso, el Registro Civil obtiene el certificado de acta de nacimiento extranjera para hacer la inscripción de extranjería y generar un acta equivalente en México.

“¿Por qué es campaña? Porque no les estamos pidiendo la postilla. Nosotros tramitamos esta certificación, que ese es el apoyo que se le da ahorita, pero éste termina el 31 de octubre. (Se necesita) traer el certificado de nacimiento, el acta de nacimiento del papá o la mamá, y la identificación del papá o la mamá, para acreditar que el papá o la mamá sean mexicanos por nacimiento y con eso ya se les pueda dar su inscripción de extranjería”, resaltó.

Subrayó que la inscripción de extranjería, en México, se tienen los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, entre otros; se omite la legal estancia en el país, se tiene derecho a la nacionalidad; se tiene derecho a obtener el INE, el pasaporte mexicano, la CURP normal certificado, y con esto ir ante una institución educativa para estudiar, a alguna institución de salud para solicitar servicios de salud gratuitos –Seguro Social, el ISSSTE- y también el derecho al trabajo.

“No hay límite de edad. Ahorita es que tu padre o tu madre sean mexicanos, ya sea por nacimiento o igual por haber obtenido la nacionalidad mexicana por alguno de sus padres. Es para cualquier persona menor o mayor de edad que tenga su certificado de nacimiento extranjero”, subrayó.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a aprovechar estos apoyos que tiene por objetivo beneficiar a los habitantes de Corregidora y acudir al Registro Civil de Corregidora.