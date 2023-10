Nava confirma que se va hasta 2024

El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, se mantendrá como presidente municipal hasta 2024, así lo confirmó a través de un video en redes sociales. De esta manera ratificó que no contenderá por un puesto político el siguiente año.

En el video, el actual edil queretano, apareció junto con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, en donde compartió un mensaje dirigido a sus conciudadanos.

“Hoy tenemos muy buenos resultados, tenemos muy buenas calificaciones, pero no por eso vamos a brincar a otra posición, porque el trabajo que hicimos en el municipio fue por las familias, no por una carrera política personal”, dijo Luis Nava.

En su participación, Mauricio Kuri González recordó que Nava Guerrero fue el primer alcalde reelegido en el municipio de Querétaro luego de tener una amplia ventaja victoriosa en las pasadas elecciones del 2021, por lo que aplaudió el compromiso que tiene el alcalde con el municipio sobre la búsqueda de algún puesto político.

“Y ahora con esto me dice que también está haciendo historia, va a ser el primer presidente que termina su periodo, primero porque quiere, por el compromiso que tiene con la gente; y número 2, desde hace 20 años no había un Presidente Municipal que terminara su periodo, siempre han buscado tener otro puesto, y esto me habla del compromiso de Luis”, mencionó.