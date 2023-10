Ha habido un decremento del 73.63% en pacientes con COVID-19

La titular de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, indicó que se han detectado 12 mil 393 personas con COVID-19 en el presente año, por lo que concluyó que representa un decremento del 73.67%.

Detalló que se han realizado un total de 23 mil 718 pruebas, y se han registrado 123 defunciones por esta enfermedad; señaló que continúan en alerta por la presencia de este virus, ya que se tiene un total de 36 mil 908 sospechosos.

Cabe recordó que en el año 2022 se tuvo un registro de 81 mil 233 casos positivos de COVID-19 y 767 defunciones; en este año estas cifras se redujeron.

Señaló que en la clínica PostCovid, se atendieron a mil 219 personas y se rehabilitaron 3 mil 602.

“La invitación es que sigamos atentos, que sigamos alerta, que no sabemos qué va a pasar con la vacunación, no sábelos en qué sentido venga la propuesta por parte de la federación, todavía no hay una claridad en ello” mencionó Martina Pérez.