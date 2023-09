Tren Maya será ya administrado por el Ejército, anuncia AMLO

La administración del Tren Maya pasará de ser civil a ser de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues tras la renuncia del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, será el general Óscar David Lozano Aguila, el encargado de la empresa pública con acciones mayoritarias de dicha infraestructura de transporte, informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente justificó esta decisión asegurando que en “el periodo neoliberal” se entregaron empresas públicas al sector privado y con el decreto del traslado de la administración civil a militar se garantiza, según explicó, que no se repita lo que sucedió en sexenios pasados en las que, sentenció, se entregaron empresas del Estado a personas cercanas a los políticos del pasado.

“¿Como se hicieron los aeropuertos, los puertos, las empresas públicas? Con dinero de todos, de repente llegan a engañar de que estaba mal que existieran estas empresas públicas y las entregan en algunos casos las regalan. Porque los beneficiarios fueron gente cercana al poder. Ya no queremos eso, nunca más y cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche y no quieran en el futuro entregar el tren maya a particulares. Se lo tenemos que entregar a una institución seria responsable que representa a México, la Sedena”, agregó.

Anunció además que el tren iniciaría funciones en diciembre, mes en el que su operación pasará formalmente al ejército, esto después de que se realizaran las primeras pruebas de frenado y recorridos de los trenes eléctricos (y que tienen un tanque de diésel para emergencias), recorrido que el presidente realizó el fin de semana en el marco de su 5to informe de gobierno.

Durante el primer recorrido, el mandatario estuvo acompañado de su gabinete y de los gobernadores de Campeche, Layda Sansores; Yucatán, Mauricio Vila; Quintana Roo, Mara Lezama; recorriendo las paradas que presentan un 84% de avance según el último corte.

Asimismo, destapó oficialmente a May como aspirante a la gubernatura de Tabasco y que buscaría encabezar la coalición Morena, PT y Partido Verde en ese estado en 2024, reconociendo su labor y explicando que lleva muchos años de trabajo con él “desde hace muchos años”.

“Nos ha estado ayudando mucho Javier May, lo conozco desde hace muchos años, es un hombre con principios e ideales, es mi paisano. Va a renunciar”, informó.