Con la convicción de que creer, amar y defender a San Juan es creer, amar y defender a las mujeres en sus derechos, su lugar en la sociedad, su seguridad, su participación y su futuro, este martes el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, inició las actividades con motivo de su Segundo Informe de Gobierno por medio de una reunión con mujeres celebrada en el Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO) de este municipio.

Roberto Cabrera, en su mensaje, resaltó que las mujeres son ejemplo fuerza, coraje y resiliencia; además, destacó, su espíritu es capaz de transformar vidas y comunidades, pues este es de lucha y de unidad. Agregó que, por ello, son las mujeres las que nutren a las familias, han hecho posible el avance del municipio y son quienes lo llevarán a su futuro.

“Si creemos en nuestras mujeres, si amamos a nuestras mujeres, si defendemos a nuestras mujeres, entonces estamos creyendo en San Juan, amando a San Juan, defendiendo a San Juan. Porque San Juan no solo es un lugar en un mapa, es un hogar, es una comunidad, es un sentimiento. Y en San Juan cada persona importa, cada voz cuenta, cada esfuerzo suma, porque si creemos en San Juan, si amamos a San Juan, si defendemos a San Juan, no hay nada que no podamos lograr”, dijo Cabrera Valencia.

Mencionó que, en el periodo que se informa, se han brindado mil 695 atenciones en el área de Psicología, 697 asesorías jurídicas gratuitas, mil 721 atenciones en materia de salud, se han realizado 397 mastografías, así como 79 Papanicolaou y 535 consultas de Nutrición. Enlistó que se dieron mil 330 atenciones en 26 talleres, cursos y seminarios gratuitos; además de otras 7 mil 556 a través del área de Capacitación y Desarrollo Humano.

Añadió que se firmaron 21 convenios de colaboración, con los que se brindaron 584 pases para servicios de salud, educación, psicología, legal y funerario a bajo costo. Se puso en marcha, refirió, la campaña contra el acoso sexual en el transporte público Alza la Voz. Asimismo, se implementaron 11 Jornadas Sonrisas, el Programa Becas Adelante pasó de 12 mil a 15 mil beneficiarios y arrancaron los Programas Escuelas Seguras, de Monitoreo con Sistemas de Videovigilancia y el de Justicia Cívica.

“Juntos, tenemos el poder de hacer que cada amanecer sea aún más brillante, cada día aún más exitoso y cada sueño sea una realidad. Así que, con el corazón lleno de esperanza y los ojos fijos en el futuro, con valentía, seamos, creamos, amemos y defendamos San Juan”, enfatizó Roberto Cabrera.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, María Guadalupe Gómez Rodríguez, aseguró que el alcalde sanjuanense ha implementado diferentes acciones y herramientas a favor de las mujeres. Abundó en que las féminas sanjuanenses saben lo que es amar, defender y creer en la familia, como todos los días lo hace el presidente municipal de San Juan del Río.

“Muchas gracias, presidente, por no ser indiferente al tema de las mujeres”, puntualizó la funcionaria municipal.

En el evento estuvieron presentes integrantes del Ayuntamiento de San Juan del Río y del Gabinete Municipal, así como representantes de autoridades estatales.También asistieron miembros de la sociedad civil organizada, de la academia, líderes de organizaciones empresariales, del comercio y del sector industrial.