Se requieren 5mdp para aplicar iniciativa de seguridad privada

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega, señaló que para la aplicación de la iniciativa de ley de seguridad privada se requerirá entre 4 y 5 millones de pesos como presupuesto inicial.

Señaló que la inversión de este presupuesto se puede realizar por medio de los ingresos que ha tenido el estado, como el de los refrendos vehiculares.

“Nosotros hacíamos una interpretación como de unos 4 a 5 millones de pesos, que es eso lo que tendría mínimo que arrancar y yo creo que lo vale (…) con los ingresos de los recursos del pago de los refrendos, también ahí va haber un ingreso”.

En cuanto a las observaciones sobre este dictamen por parte de las empresas de seguridad privada, señaló que se reunió con 12 empresas, dentro de las cuales aproximadamente el 70% presentaron sus opiniones.

Detalló que esta propuesta legislativa no contempla sancionar aquellos que contraten un servicio de seguridad privada, sin embargo, en caso de algún incidente, la empresa o persona que contrate asumirá la responsabilidad de forma única.

En cambio, en caso de que se contrate a una empresa de seguridad que cumpla con los requisitos establecidos en este dictamen, la responsabilidad será compartida.

Enfatizó que para los eventos masivos se tendrá que designar a un “director responsable” que pueda ser contactado para cualquier incidente.

Por último, señaló que esta ley resolverá las problemáticas que se han vivido en antros, bares y estadios, para de esta manera prevalecer la seguridad en la entidad queretana.

“Hemos visto en estadios, en antros, en bares que sí pasan cosas, entonces ya no es algo lejano, es algo que te puede pasar en cualquier momento, el hecho de que tú contrates a una empresa que no esté en regla te hace a ti entonces el responsable directo, absoluto y único porque la otra persona se va a escapar, no la vas a encontrar y entonces la acción legal es únicamente contra ti” puntualizó.