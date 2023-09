Presentan libro sobre historia de luchas sociales en Querétaro

Texto: Eduardo Coeto, CUPI (Centro Universitario de Periodismo de Investigación)

Fotos: Leonardo González.

Infografías: Mario Ortega

Con la presencia de liderazgos y personajes de la izquierda social en Querétaro del siglo XX, se realizó la presentación del libro “Querétaro, Historia de Lucha. Izquierdas y luchas sociales en Querétaro”, de Kevyn Simón Delgado, en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez el jueves 21 de septiembre.

El historiador y autor del libro exhortó a quienes vivieron estas luchas sociales, a que también escriban, porque “casi no hay análisis por escrito por parte de las y los protagonistas de estas historias (…) sería bastante rico recuperar estos testimonios”.

Reconoció que la obra pudo tal vez caer en excesos (…) abordé las fuentes que tenía a mi alcance. Siempre habrá huecos a explorar, faltarán ciertamente perspectivas de diferente tipo”.

Por su parte, el secretario particular de Rectoría, Luis Alberto Fernández García, afirmó: “es una suerte tener su habilidad y dedicación –de Kevyn- aquí en Querétaro (…) es importante reconocernos en esa parte de la historia que no es la oficial, que no es la más difundida”.

El director del semanario “Tribuna de Querétaro”, Víctor López Jaramillo, parafraseó a Joaquín Sabina diciendo que: “Ser de izquierda en Querétaro, es como ser un comunista en Las Vegas”. Añadió que el libro demuestra que la izquierda en el estado de Querétaro “ha estado arrinconada, despreciada, olvidada, pero en ocasiones, ha emergido de manera heroica”.

Aseguró que el libro “nos lleva a un viaje a través del tema que ha permanecido en gran medida sin explorar; la presencia y la lucha de la izquierda en un entorno históricamente conservador.”

Carmen Consolación González Loyola Pérez, exdiputada local y exregidora por el PRD, agradeció tener la oportunidad de participar como entrevistada para el libro: incluye fragmentos de vivencias en su infancia; como militante activa del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT); y cuando fue parte del Partido de la Revolución Democrática, mismo donde militó 19 años.

Consideró que el libro “busca darle ese contexto social a través de una metodología para que adquiera esa categoría de trascendencia en la sociedad.”

Interpretaron himno y símbolo de lucha social en El Salvador

En su intervención, José Luis Álvarez Hidalgo entonó el himno por el Frente de Liberación Nacional (FLN) de la guerrilla en El Salvador, en honor al autor. Señaló a manera de ironía que “el fantasma del anticomunismo” recorre México por la censura de los libros de texto gratuitos.

Reivindicó que “ya nadie dice ‘soy comunista ¿Y qué?’ (…) ese tipo de paradojas, de antagonismos que luego ponen en tela de juicio la militancia, la austeridad, justamente la lucha por erradicar la desigualdad social, la pobreza”.

Alejandra Martínez Galán, coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de Paz de la FCPS, describió a Kevyn Simón como un académico que ha trabajado desde hace años en construir textos, narrativas, historias relevantes para el análisis de la izquierda, de las luchas sociales en Querétaro (…) contar la historia de los movimientos sociales en Querétaro, me imagino no es una tarea sencilla.”

Efraín Mendoza Zaragoza, moderador del evento, mencionó a las múltiples figuras presentes en el texto, que han aportado a la izquierda. Destacó que el libro es “un verdadero documento de la historia reciente de Querétaro (…) un desmentido de los gobernadores priistas y panistas de Querétaro.”

Kevyn Simón invitó a las nuevas generaciones de escritores e historiadores a continuar escribiendo esta otra cara de la historia de Querétaro.