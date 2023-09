Me molesta que realmente ayuden al América cuando no lo necesita: Mauro Gerk

El entrenador de Club Querétaro, Mauro Gerk, aseguró que los árbitros no tuvieron los “pantalones” para marcar una falta en la jugada donde Igor Lichnovsky marcó el gol de la victoria para Club América.

Fue en un tiro de esquina donde se creó un centro que Igor Lichnovsky aprovechó, rematando el balón para marcar la segunda anotación del equipo americanista, sin embargo, al hacerlo, brincó sobre un defensor de Club Querétaro; el árbitro checó la jugada en el VAR y consideró que no fue infracción esta acción, por lo que determinó como válido el gol que le dio la victoria al equipo visitante.

Cabe señalar que el árbitro del partido, Diego Montaño, antes de que sus asistentes le pidieran evaluar la jugada en el VAR, había determinado que el gol no era válido por una infracción, sin embargo, al volver a ver la jugada cambió su decisión.

Mauro Gerk consideró que es “imposible” no marcar una falta en esta jugada, ya que argumentó que Igor Lichnovsky brincó sobre un jugador de Club Querétaro para marcar la anotación.

“No tuvo los pantalones para marcar el foul de lo que había marcado, esta clarita la imagen, entonces, que bueno, el América no necesita de eso para ser súper líder (….) me molesta que realmente ayuden al América cuando no lo necesita” determinó Mauro Gerk.

Aseguró que el conjunto azulcrema no ganó de “buena ley” en el estadio La Corregidora.

Cabe señalar que tras la victoria en este partido de Club América sobre Club Querétaro con marcador de 1-2, las “Águilas” son líderes de la competencia con 17 unidades, mientras que Gallos Blancos está en la posición 14 con 8 unidades; este juego correspondió a la jornada 2 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.