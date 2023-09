Invita Sedesu a denunciar cualquier abuso durante revisión de equipaje en el AIQ

Marco del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro (Sedesu), invitó a los viajeros provenientes del extranjero, a presentar denuncia ante la autoridad correspondiente cuando consideren que sus derechos no fueron respetados durante la revisión de su equipaje en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ).

Esto luego de que en redes sociales se hicieran públicas algunas denuncias ciudadanas en las que se señalaba que viajeros provenientes del extranjero habían tenido que pagar dinero por su equipaje, a pesar de que este, de acuerdo con el relato, entraba dentro de lo permitido por la franquicia.

“Si hubiera alguna queja, hemos platicado con el general de la aduana, pueden hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes, es decir, si yo sentí que vulneraron mis derechos como ciudadano, existe un canal de quejas, tanto en la Secretaría de la Función Pública federal como en la Contraloría del Estado en los diferentes organismos de vigilancia”, explicó.

El funcionario detalló que tuvo conocimiento de dos de estos casos a través de redes sociales, en uno de ellos, señaló, se puso en contacto con la persona, sin embargo, esta ya no le dio seguimiento al tema y no se concretó alguna denuncia, de acuerdo con la información que dispone.

Las denuncias

De acuerdo con denuncias ciudadanas que llegaron a la mesa de redacción de Códice Informativo, al llegar al aeropuerto, aunque no se tenga que declarar, se realiza una revisión al equipaje sin distinción: “Hacen su chamba como si hubieras dicho ‘sí’ a declarar. ‘Oye, pero yo no tengo nada que declarar’ – ‘No, es que traes muchas maletas’ – ‘¿Pues cómo, si trae una maleta cada quien?, somos cinco, son cinco maletas, ¿pues cuántas quieres que traiga?’ ‘No, pero tienes que pasar a fuerza a declarar’ y te abren la maleta, forzoso, todo el avión. Salvo que vengas tú solo y una maleta”, explicó uno de los ciudadanos.

“Cuando te abren la maleta, empiezan a separar lo que ven como ropa nueva o algo que les llame la atención, te hacen separar tu ropa y te dicen: ‘Oye, me debes’”, el viajero explica que ante esta situación reclamó que la franquicia le permitía ingresar hasta 500 dólares por persona y que lo que traía en su equipaje no excedía este monto, por lo que lo dejaron pasar sin cobrarle, pero otros pasajeros no tuvieron la misma suerte.

“Revisan a todos, y a ojo de buen cubero, si la ropa está nueva y no trae etiqueta: ‘Ah, esto es tanto, me debes tanto’”, agregó.

En redes sociales se puede leer una denuncia similar del usuario @Fausto262, quien relata la experiencia de su hermano cuando llegó a AIQ:

Estoy muy consternado por lo que me dijo mi hermano del aeropuerto de Querétaro el llegando de un vuelo internacional de Estados Unidos me comento ya no hay semáforo y los soldados están encargados de revisar le querían cobrar impuestos por su laptop cuándo es un ejecutivo una… — Fausto A.RiosRaeder 🇲🇽 (@Fausto262) September 2, 2023

¿Qué es la franquicia fiscal?

De acuerdo con el gobierno federal, “la Franquicia Fiscal, es el beneficio que tienes para NO pagar impuestos por introducir al país mercancías adicionales a tu equipaje personal. Si viajas por carretera: Durante Operativos del Programa Paisano será de 500 dólares. En época normal de 300 dólares. Si viajas por avión o barco: Todo el año será de 500 dólares. Si eres residente de la franja o región fronteriza (mayores de edad): Todo el año será de 150 dólares”.

Además, las franquicias de los integrantes de una misma familia son acumulables si todos viajan simultáneamente y en el mismo medio de transporte.

“Pues si no tenemos ninguna preocupación, si sabemos que estamos haciendo las cosas bien, no debería de preocuparnos que revisen nuestro equipaje, porque están los agentes de la Guardia Nacional como los agentes de la Agencia de Aduanas haciendo su trabajo para evitar que ingrese a nuestro país mercancía que puede afectar a otras personas, no tanto por el uso de ropa, sino por mercancía que es ilegal, que puede ser armamento u otro tipo de mercancía”, señaló del Prete.