Guillermo Vega descartó buscar llegar al Senado

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Vega, descartó que en el próximo proceso electoral busque un puesto en el Senado de la República.

Indicó que debido a las “situaciones actuales” no sería conveniente que busque este puesto, y por el momento analiza reelegirse como diputado local o bien, brindarse un periodo de descanso.

Añadió que existen compañeros en su partido que ya se encuentran avanzando para pelear algún puesto en el Senado de la República.

Señaló que los integrantes que han expresado su interés en buscar un puesto en el Senado de la República Mexicana son: Roberto Sosa Pichardo y Ana Paola López Birlain; agregó que en el caso de que la actual secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro no sea postulada por la alcaldía de la capital queretana, sería “un buen cuadro” para el senado.

Por su parte el diputado federal por el PAN, Felipe Fernando Macías también puede ser otro perfil ideal para un puesto en el senado, opinó.

“En las condiciones actuales no, yo te diría que prácticamente no ve lo en este momento mi participación (…) estoy viendo la reelección o también el descanso”, comentó Guillermo Vega.

Finalmente, indicó que su partido será quien decida los perfiles que buscarán puestos políticos en el próximo proceso electoral, y apoyará las decisiones de su partido.

“Hay compañeros que ya están avanzando, yo te diría que si no participo, no he tomado la decisión de quien apoyar”, enfatizó.