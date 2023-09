Conferencia sobre Salud Integral de la Mujer

El Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), concientizó a las integrantes del Club de Ejecutivas para cuidar sus hábitos de salud y así tener una vida plena y saludable, esto a través de su conferencia “Salud integral de la mujer”, realizada en el Auditorio Dr. Luis Garibay Gutiérrez.

Durante la charla, destacó que la salud no se trata solamente de atender enfermedades, sino de buscar que la enfermedad no se haga presente; primero, porque sería imposible atender todas las patologías que afectan a las mujeres y, segundo, porque es importante una cultura de prevención.

La conferencia estuvo enfocada en hábitos, estilos de vida y ambientes saludables para evitar enfermedades muy específicas que se presentan a lo largo de las cuatro etapas de la vida en las mujeres: neonatal en la infancia, adolescencia adulto-joven, la etapa adulta y la de adulto mayor, para entender y concientizar mejor las estrategias que las mantienen saludables.

También dijo que la infancia es la etapa más vulnerable, ya que 6 de cada 10 niños menores de 5 años mueren por asfixia neonatal; y las enfermedades que se presentan entre niñas y niños prácticamente son similares.

“Es en esta etapa donde los profesionales de la salud tenemos mayor oportunidad en la prevención de enfermedades, que pueden traer consecuencias tanto de la vida como de la discapacidad”, agregó el directivo universitario, quien fue Secretario de Salud en Jalisco.

En cambio, en la etapa de adulto-adolescente, comienzan a notarse las diferencias en el comportamiento de las enfermedades y los riesgos a la salud entre los hombres y las mujeres, principalmente en la salud sexual.

De acuerdo con el Dr. Petersen, la salud sexual son todas aquellas acciones que están enfocadas en el bienestar total y debe ser voluntaria, respetuosa y segura, por lo que es muy importante que no inicie en la adolescencia, porque el cuerpo de una mujer adolescente no está preparado para un embarazo, no tiene la madurez suficiente y es cuando se registra una gran cantidad de consecuencias, tanto para la madre como para el hijo, eso, por una parte.

“Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que 1 de cada 3 personas que acuden al seguro social entre 15 y 40 años tienen o han tenido una infección de transmisión sexual y esto significa que afecta la vida futura de las personas y su desarrollo en diferentes aspectos”, destacó.

Luego, habló de los hábitos y estilos que han adquirido las mujeres en los últimos años, que sin duda han cambiado para fines prácticos, pero que son pocos convencionales con la salud física y mental, porque propician enfermedades crónico-degenerativas que afectan en las siguientes etapas de la vida.

“Los hábitos que no se cuidaron en la adolescencia y adulto joven comienzan a cobrar factura en la edad adulta, la calidad de muerte y vida tardía a la que se van a someter”, aseguró.

“Los adultos mayores son una prioridad en nuestro contexto, porque los adultos mayores se han convertido después de los bebés en la población más vulnerable que tenemos, porque presentan alguna enfermedad crónico-degenerativa y toman en 8 y 12 medicinas diarias”.

Como conclusión, invitó a todas las mujeres a tomar acciones y decisiones que contribuyan a una vida sana, “hoy debemos preocuparnos mucho por la actividad física, la alimentación, ambientes saludables, emocionales y en el contexto de las familias”.

