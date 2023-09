Apoya SEDEA a productores de los 18 municipios

Con beneficio para tres mil productores, se llevó a cabo la entrega final de semilla, del programa Impulso a Cultivos Forrajeros en el estado, en los municipios de Colón y Corregidora, realizando así una dispersión en los 18 municipios de 500 toneladas de semilla de garbanzo y avena con un valor de 10 millones de pesos.

Lo anterior lo informó Rosendo Anaya Aguilar, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), quien aseguró que con este recurso, los productores podrán sembrar una extensión de cinco mil hectáreas de forraje para ganado.

Dicho programa incluyó la entrega de 22 toneladas de semilla para Colón, beneficiando a 117 productores y abarcando 216 hectáreas para siembra; en tanto, en Corregidora, la dispersión fue de 11 toneladas de semilla para 90 productores y siembra de 180 hectáreas.

“Me dice el gobernador que hay que habilitar otro programa de manera emergente, pero éste va a ser de manera preventiva, porque como ustedes lo dijeron, no hay maíz para salir adelante, no va a haber cosecha y no va a haber forraje, por eso nos tenemos que preparar y por ello, aquí ustedes se van a llevar su avena”, señaló.

En su oportunidad, el presidente municipal de Colón, Manuel Montes, agradeció los apoyos brindados desde la administración estatal y aseguró que con ello, los agricultores de esta demarcación podrán continuar con su trabajo.

“Sabemos que aunque son tiempos difíciles, aquí en Colón tenemos buenos agricultores y que van a sacar la casta, que van a sacar esa experiencia que han adquirido por muchos años y que vamos a salir adelante, por eso le agradecemos al secretario Rosendo y al Gobernador que nos mande este tipo de apoyos para los productores de Colón.”, indicó.

Mientras tanto, en Corregidora, la secretaria de Gestión Delegacional de esta demarcación, Cristina Fernández de Cevallos, en representación del presidente municipal, Roberto Sosa, llamó a los beneficiarios a sacar provecho de este programa.