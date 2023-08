UAQ solicita subsidios a CONAHCYT

La Universidad Autónoma de Querétaro emitió un comunicado en el que informa que derivado de la reunión sostenida entre la UAQ y representantes del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología el pasado 21 de agosto, se solicitó al CONAHCYT una respuesta escrita que ofreciera garantías sobre la cláusula de gratuidad establecida en los nuevos lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados.

Esta petición fue en particular sobre que esta obligación no debe adjudicarse a la Universidad sino que -como lo establecen los Art. 48 y 119 de la Ley General de Educación, así como el Art. 66 de la Ley General de Educación Superior- es una responsabilidad de los gobiernos Federal, estatales y municipales.

Este martes 29 de agosto se recibió el oficio No. CA000/2132/2023, firmado por Liza Elena Aceves López, titular de la Coordinación de Programas para la Formación y Consolidación de la Comunidad del CONAHCYT que consigna, entre otras cosas, lo siguiente:

“En respuesta a su solicitud expresa le informo que la gratuidad de la educación superior es un mandato directo y explícito de la Constitución que nos rige a todas las instituciones públicas, incluidas, desde luego, las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del Estado.

En este sentido, es que la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y los Lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados obligan a este Consejo Nacional a otorgar becas a aquellos estudiantes de posgrado que no la reciban de la institución en la que se encuentran inscritos, siempre que dichas instituciones no les cobren colegiaturas o conceptos equivalentes”

Aunque agradecemos esta contestación, no la consideramos satisfactoria; ya que se sigue trasladando a la Universidad la responsabilidad de otorgar la gratuidad al 100 por ciento y no se establece de ninguna manera el compromiso por parte del Gobierno Federal de dotar a la UAQ del presupuesto suficiente para que se pueda prescindir de la generación de recursos propios que se obtienen de las cuotas de inscripción, reinscripción, cursos, talleres y servicios; recursos que se invierten sobre todo, en la nómina de posgrado e infraestructura, que no están contemplados en los subsidios.

Es por eso que, a través del oficio REC/TGG/385/2023 solicitamos nuevamente al CONAHCYT que reconozca el derecho de la UAQ a recibir un subsidio suficiente para poder cubrir sus necesidades financieras y, al mismo tiempo, cumplir con el principio de gratuidad que se establece en la Constitución, en beneficio de los estudiantes.