Segundo lugar para la UAQ en certamen nacional de oratoria

Oliver Pérez Peregrina, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), fue el ganador del segundo lugar en el Concurso Nacional de Oratoria “José Muñoz Cota”, desarrollado en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.

Este certamen se realizó en el marco de la 85° Feria Regional de la demarcación y contó con la participación del público en general y de estudiantes de educación media superior, quienes demostraron sus habilidades de expresión oral y argumentación sobre diversos temas de actualidad.

Oliver Pérez destacó por sus discursos en dos tópicos relevantes para la sociedad mexicana: la herida abierta derivada de la desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y la inteligencia artificial en relación con el futuro de México. Los participantes fueron evaluados en aspectos como voz, presencia escénica, expresión corporal, dominio del tema, capacidad de impacto en el público, contenido, claridad de tesis y conclusiones sólidas.

“Tuve la oportunidad de representar al estado de Querétaro, a la UAQ y a Tequisquiapan, de donde yo soy originario. Traté de alzar la voz como orador juvenil en representación de quienes no pueden hablar e incluso de quienes ya no están, teniendo en alto el valor juvenil y la representación por las y los jóvenes que luchamos diariamente por un futuro mejor”, mencionó el estudiante.

Indicó que la principal motivación para sumarse al concurso fue fungir como una voz en representación de las juventudes al interior de la entidad; asimismo, añadió que formar parte de este ha incitado, a su vez, el anhelo por participar en próximos certámenes regionales de oratoria.

“Con los resultados obtenidos existe una motivación en mí para seguir participando en más concursos y, dentro de lo que quepa, seguir representando al estado. Se vienen concursos que se llevarán a cabo en el estado de México y en Querétaro, en este último será el certamen Interuniversitario 2023 ‘Alicia Pérez Salazar’ que se desarrollará en Tequisquiapan”, mencionó Oliver Pérez.

Finalmente, el alumno de la FCPS invitó a los jóvenes a adentrarse en la disciplina de la oratoria, toda vez que son contados los espacios que fomentan el alza de la voz, la libertad de expresión y el poder de la palabra.

“Hago el llamado para que las juventudes conozcan el poder de la palabra, porque es algo muy bonito. Las oportunidades y mi gusto por la oratoria me han llevado a representar a la Universidad varias veces y eso me mantiene a mí en la lucha de alzar la voz por quienes no pueden, ya no están o todavía no se animan. Siempre encontrarán en la oratoria una oportunidad de expresar lo que piensan y quieran decir”, subrayó.

El logro de Oliver Pérez Peregrina en dicha competencia demuestra el compromiso y la calidad académica que caracteriza a la comunidad estudiantil de la Máxima Casa de Estudios queretana; de igual manera, refleja una contribución significativa al desarrollo del pensamiento crítico y la cultura democrática en el país.