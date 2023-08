Reitera Gaspar Trueba que aumento salarial era para ayudar a la comunidad

Al ser cuestionado sobre el por qué pidió su aumento salarial de 20 mil pesos, respondió que fue debido a que de su sueldo ha hecho aportaciones económicas a la comunidad.

Detalló que los regidores de Colón perciben un sueldo de 60 mil pesos, sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se decidió donar 20 mil pesos de dicha remuneración, pero a pesar de estas donaciones, no ha habido transparencia sobre el uso de este recurso público.

“En particular yo te lo digo, yo así tal cual, lo que yo he estado percibiendo, lo he estado donando y lo sigo donando a las comunidades en el día a día, cada quien podrá tener una razón en específico” explicó.

Reconoció que hubo una propuesta para el aumento salarial, sin embargo, se optó por no llevarla a cabo y eso es “lo importante”.

Puntualizó que independientemente de este acto, los ciudadanos deben de analizar el trabajo que hacen los regidores del municipio, como las iniciativas que han presentado y sobre sus capacidades para ocupar su puesto, lo anterior, argumentó, es por el bien de la demarcación.

Puntualizó que este tema no le causa “conflicto” y es por ello que realiza estas declaraciones.

Aseveró que se le debe de exigir a cada regidor que haga sus tareas correspondientes, por lo que pidió transparencia en este tema.

Recordó que fue él quien presentó la iniciativa para que las sesiones de ley fueran transmitidas por las redes sociales.

“Aquí lo más importante, lejos del sueldo, que creo que eso hace mucho ruido, que lejos del sueldo debe de ser el trabajo que cada uno de los regidores hacen, debemos nosotros como ciudadanos cuestionarnos sobre cuántas iniciativas lleva cada regidor, si sabe leer o escribir” puntualizó.