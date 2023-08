Inteligecia Aumentada al siguiente nivel de la IA

Ha llegado la tecnología que necesitábamos para ser más creativos, rápidos y comprender mejor las estructuras, ahora toca utilizarla para beneficiar a la humanidad a niveles nunca antes vistos; y es que, la Inteligencia Artificial (IA) puede hacer más que ayudarnos en distintas tareas, producir imágenes, textos o videos con un simple clic.

Además, puede solucionar problemas, perfeccionar la seguridad, aprender, entender y prevenir riesgos, conocer, registrar y entender patrones, programar, automatizar, educar mejor, más rápido y de una manera más estructurada.

Todo esto es llevar al siguiente nivel a la IA y convertirla en Inteligencia Aumentada, según la Dra. Anna Akhmedova, académica de la Universidad Internacional de Cataluña, quien mira el presente con esperanza, ya que, dice, esta tecnología llegó para quedarse y podría ser impulsora y una herramienta disruptiva de paradigmas.

Esto lo expuso en su clase “De la Inteligencia Artificial a la Inteligencia Aumentada”, que impartió en el Doctorado en Dirección Empresarial, o Doctorate of Business Administration (DBA), de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

“Podría ser la oportunidad para las empresas y escuelas para potenciar la creatividad, detección de riesgos y solución de problemas de manera más precisa, rápida y potenciar el talento e inteligencia humana”, describió.

La Inteligencia Aumentada trata que la inteligencia humana se mejore mediante tecnologías basadas en IA, adaptadas a un propósito de mejorar a la sociedad que la usa, por lo que se entiende como la continuidad del uso responsable de las tecnologías y herramientas con las que cuenta el ser humano y tiene a su disposición.

A su vez, trata de hacer equipo entre la tecnología y el ser humano y no de que las personas serán sustituidas por las máquinas, como muchos piensan.

No se trata, explicó, de que la tecnología nos “suplante” o sea una “vivencia artificial”, sino de que nos haga más listos, sea un complemento, para ser un mejor “hombre”, por eso debe ayudar a fortalecer y mejorar nuestra capacidad cognitiva, para la toma de decisiones y el aprendizaje.

“Hace un par de años se hablaba de que la Inteligencia Artificial nos podría ayudar con tareas intuitivas y podría automatizar el trabajo, ahora se entra a otro paradigma: ser más creativos, más listos, más precisos, por lo tanto, mejorar nuestras vidas”, añadió la Dra. Anna Akhmedova.

No obstante, el paradigma de la IA regresa, expuso, y es el temor de que esta herramienta “aprenda demasiado” por uso de datos masivos que puede adquirir y poner en peligro el lugar del hombre en el presente y futuro.

“El problema es no poder controlar el proceso de aprendizaje y cuánto conocimiento adquiere y qué podría desarrollar en el futuro. Por ello el humano debe controlar este proceso de aprendizaje”, agregó la experta.

Aunque estas ideas no son nuevas, desde el 2018 o antes este concepto ya se había establecido, sin duda la IA presenta nuevas oportunidades para potenciar estas herramientas en el entorno y beneficio humano, por desgracia, estos conceptos aún están bajo investigación y se verán cada vez más resultados aplicados en los campos de la vida humana.