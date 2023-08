Incrementa la tasa de ocupación en Querétaro

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que corresponden al trimestre abril-junio de 2023 para el estado de Querétaro, ya fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En este reporte, el INEGI considera los siguientes resultados con respecto al segundo trimestre de 2022:

▪ La Población Económicamente Activa (PEA) pasó de un millón 029 mil 663 a un millón 144 mil 455 personas.

▪ La población ocupada aumentó en 121 mil 450 personas.

▪ La ocupación en actividades terciarias ascendió en 112 mil 196 personas. Los mayores aumentos se dieron en el sector comercio con 31 mil 646 y en restaurantes y servicios de alojamiento con 28 mil 811 personas ocupadas más.

▪ Los ocupados en micronegocios se incrementaron en 52 mil 627 personas, en particular, quienes cuentan con establecimiento para operar, con 32 334 personas más.

▪ La población subocupada pasó de 9 649 a 26 593 personas.

▪ A nivel estatal la tasa de desocupación pasó de 4.3 a 3.3 por ciento.

Situación de la fuerza de trabajo en el estado de Querétaro

En el segundo trimestre de 2023, la Población Económicamente Activa (PEA) del estado de Querétaro, es decir, que la semana pasada a la entrevista se encontraba ocupada o desocupada, fue de un millón 144 mil 455. Esta cifra contiene 114 mil 792 personas más que en el mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, en el segundo trimestre de 2023, la tasa de participación económica fue de 58.3 % de la población en edad para trabajar, cifra superior en cinco puntos porcentuales a la del segundo trimestre de 2022.

La tasa de participación económica masculina fue de 72.7 %, cifra superior en tres puntos porcentuales. La femenina fue de 45.7 %, cifra superior en 6.7 puntos porcentuales, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Entre el segundo trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023, tanto la PNEA disponible para trabajar, así como la PNEA no disponible para trabajar disminuyeron en 60 mil 629 y 24 mil 236 personas, respectivamente. Para los hombres, la PNEA disponible disminuyó en 39 169 personas y la no disponible aumentó en 15 mil 646 personas. Para las mujeres, la PNEA disponible y la PNEA no disponible disminuyeron en 21 mil 460 y 39 mil 882 personas, para cada caso.

Población ocupada

En el segundo trimestre de 2023, la población ocupada en Querétaro fue de un millón 106 mil 995, cifra superior en 121 mil 450 personas, si se le compara con la del segundo trimestre de 2022.

En el segundo trimestre de 2023, la distribución según su posición en la ocupación indica que las y los trabajadores subordinados y remunerados concentraron 71.9 % del total de la población ocupada.

De igual forma se destaca que el sector comercio —con una participación de 18.3 %— registró un incremento de 31 mil 646 personas ocupadas: un aumento de 0.9 de punto porcentual en comparación con el segundo trimestre de 2022.

Población subocupada

En Querétaro, en el segundo trimestre de 2022, hubo 9 mil 649 personas ocupadas que tienen necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda. En el segundo trimestre de 2023 registraron 26 mil 593.

Con relación a la población subocupada según su posición en la ocupación, en el segundo trimestre de 2023 los trabajadores por cuenta propia concentraron 45.4 % del total, y los trabajadores subordinados y remunerados 42.4 por ciento.

Por otra parte, la participación en los sectores primario y terciario -en cuanto a la subocupación- registró un incremento de 0.7 y 5.5 puntos porcentuales, respectivamente. Mientras que en el sector secundario hubo una disminución de 6.9 puntos porcentuales.

Ocupación informal

En Querétaro la población ocupada informal —que comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan (como quienes su vínculo o dependencia laboral no se reconoce por su fuente de trabajo)— pasó de 420 mil 631 personas en el segundo trimestre de 2022 a 487 mil 217 en el segundo trimestre de 2023.

Este comportamiento se debió principalmente a un aumento de los ocupados fuera del sector informal: este pasó de 205 mil 480 en el segundo trimestre de 2022 a 253 mil 453 en el segundo trimestre de 2023. También influyó el incremento de la ocupación en el sector informal, que pasó de 215 mil 151, a 233 mil 764 personas en el mismo periodo.