Fiscalía General atiende a madres buscadoras

Esta tarde un grupo interdisciplinario de la Fiscalía General atendió a dos representantes de las madres buscadoras que se presentaron en las instalaciones centrales de nuestra institución. En un diálogo directo y con representación de personal especializado en derechos humanos se establecieron las bases para el acceso a la información confidencial sobre las personas no identificadas, manifestando desde un primer momento la total disposición para atenderlas y apoyarlas en su causa.

Para tales fines, les fue solicitado el listado de las personas buscadas, que representan a la veintena de manifestantes, señalando expresamente que no proporcionarán ningún listado porque su búsqueda es de cien mil personas, porque están buscando a todas las personas desaparecidas en el país. Al respecto, se hizo énfasis en que esta institución tiene ingresada a la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, toda la información con la que se cuenta de personas no identificadas, señalando que no confiaban en esos registros y por eso querían el acceso a las carpetas y registros.

En ese sentido, se precisó que la información es confidencial y reservada por disposición de la Ley; además, de que en todas las carpetas de investigación iniciadas por la no localización de personas, la atención es personal y directa con cada una de las víctimas indirectas o sus familiares.

Asimismo, se les reiteró que el Protocolo Nacional de Búsqueda de Personas no establece, en ninguna de sus disposiciones la dinámica que ellas quieren desarrollar, por lo que esta institución en todo momento, deberá salvaguardar la información sensible a la que exigen tener acceso. Al finalizar la atención, se levantó una constancia con los acuerdos, mismos que se negaron a firmar.