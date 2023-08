Llama Felifer a mejorar condiciones laborales de policías a nivel nacional

En el arranque de las evaluaciones para obtener el Premio al Policía del Año 2023 (Edición XIV), el sector privado y público destacaron la necesidad de seguir reconociendo la labor de las fuerzas de seguridad civiles, además de la necesidad de seguir trabajando por sus derechos laborales.

En ese sentido, el diputado federal, Felipe Fernando Macías Olvera, destacó que los policías queretanos deben ser reconocidos, y consideró que es necesario no estar satisfechos con el apoyo que se les da a quienes cuidan a la sociedad; agregó que es necesario reformar la Constitución para otorgar a los policías las mismas prestaciones que el resto de los funcionarios del Estado, no solo como asalariados de carácter administrativo, pues eso significa que no tienen los mismos derechos laborales.

“Es el programa más trascendente de la sociedad civil organizada y el alcance social que tiene, el ver por quienes nos protegen, es una causa noble. Lo peor que nos puede pasar es perder la sensibilidad de asombrarnos y en muchas partes de la sociedad, incluso en quienes tienen que dar ejemplo, pierden el asombro y la sensibilidad”, agregó.

Rosa María García, secretaria general de Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Querétaro, reiteró a los participantes que son un ejemplo de que “algo bueno se está haciendo en Querétaro” y aseguró que los ciudadanos debemos estar agradecidos por la pasión con la que hacen sus labores para sumar en favor de la seguridad del estado.

Por su parte, Jorge Arturo Carnaya, director regional de Lander, empresa que donará la casa para el primer lugar, destacó que la seguridad en Querétaro se ha beneficiado por policías preparados y bien capacitados, por lo que consideró que iniciativas como esta siguen contribuyendo a que el estado siga siendo un oasis de seguridad.

Finalmente, Juan Bautista Hurtado, director del Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, destacó la necesidad de seguir fortaleciendo las policías civiles ante el clima de violencia e inseguridad que rige en gran parte del país y celebró que la institución que preside haya sido la sede elegida para realizar los exámenes de evaluación.