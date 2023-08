“Conjeturas”, la vinculación del Cártel de Sinaloa con magnicidio en Ecuador: AMLO

Es “sensacionalismo” que se estén “repartiendo culpas” por el magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, pues se está relacionando al Cártel de Sinaloa; aseguró el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y agregó que su gobierno no tiene información sobre el asesinato acontecido ayer.

https://twitter.com/codice_informa/status/1689453228788727808?s=46&t=uWbJtV5qPMg5EUJZnPmJqQ

“No, no tenemos esta información. Si me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas, de manera sensacionalista y poco seria y poco responsable en autoridades y medios de información que en la mayoría de los casos son de manipulación. Hay que esperar y actuar con prudencia y responsabilidad”, aseguró.

Pese a que Ecuador ha registrado en los últimos años una ola de violencia vinculada al crimen organizado, y a que el mismo Villavicencio denunció haber recibido amenazas de muerte del Cártel de Sinaloa, para el presidente López Obrador, esta vinculación se está dando de manera irresponsable por parte de los medios y autoridades de ese país, considerando que “se inventan cosas” en el marco de las elecciones presidenciales de la nación sudamericana.

“Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, más en tiempos electorales, se inventan cosas. Hay que actuar con responsabilidad y seriedad, no culpar a la ligera a nadie, esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y se castigue a responsables”, dijo en su conferencia matutina.

Aún así, el mandatario envió sus condolencias a los ecuatorianos y consideró que son momentos “difíciles, tristes, de angustia y de temor”, comparando el magnicidio con el del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Cabe señalar que Villavicencio, periodista de profesión, y que fue asesinado al salir de un mitin en una escuela de Quito, no se encontraba entre los candidatos punteros, pero era uno de los más acérrimos críticos de la relación entre el gobierno y el crimen organizado.