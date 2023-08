César Merino Gutiérrez desapareció en Querétaro y su madre inicia su búsqueda

Las madres buscadoras de personas desaparecidas continúan la Jornada Nacional de Búsqueda en Vida y ayer, por desgracia, se les unió una madre más: Concepción Gutiérrez, que al ver en las noticias de la llegada de los colectivos de buscadoras, decidió acompañarlas para también buscar a su hijo, César Merino Gutiérrez.

Su primer contacto con ellas fue en la visita de las madres San Juan del Río, y desde entonteces ha acompañado en la búsqueda de anexos y hospitales. Durante la revisión de archivos en el Hospital del Niño y la Mujer, a donde accedieron gracias a gestiones con la Secretaría de Salud Estatal, por primera vez se dirige a medios de comunicación pidiendo que ayuden a localizar a su hijo, que desapareció en San Martín, Colón, el 11 de julio.

“Mi hijo se llama César Merino Gutiérrez, somos de San Martín, Colón. Estoy unida con este grupo, me encontré con la señora Yadira. No vamos a parar hasta encontrarlo, yo sé que mi hijo anda por ahí y no nos dan respuestas. Soy una madre desesperada, ya no puedo más: diario lloro por mi hijo, me han quitado un pedazo de mi vida”, lamenta entre lágrimas Concepción.

En compañía de Yadira González, activista de Desaparecidos Querétaro, y Carlos Trujillo, coordinador nacional de la Red de Enlaces Nacionales, por primera vez Concepción, entre lágrimas, develó frente a las cámaras su primer cartel en el que se muestra la fotografía de su hijo, sus datos personales y el número de teléfono al que pueden marcar en caso de ubicarlo o tener información que ayude a su localización.

“Es importante para las madres la primera vez que ven a sus hijos en una lona, en una ficha de búsqueda, y que cae la realidad de que hay un estado que no está haciendo lo necesario para la localización de sus familiares. Es doloroso pensar que en estas jornadas seguimos teniendo acercamiento de estas familias”, lamentó Yadira González.

En ese sentido, González explica que estas campañas de búsqueda también son para eso, para poder encontrar a las familias que buscan a sus desaparecidos sin ayuda de un grupo de buscadoras, lo que debe ser una señal de la necesidad de apoyar cada vez más a estos grupos que quieren encontrar a los 111 mil desaparecidos que hay en el país.

“La Búsqueda Nacional en Vida, y estos procesos que llevamos en todo el país, también tiene la importancia de encontrar a esas familias huérfanas, que caminan solas, sin el apoyo y fuerza de un colectivo”, explica.

Finalmente, se informó que el señor Merino toma medicamentos debido a que padece ansiedad y depresión, por lo que, piden que no se demerite su desaparición por este motivo, y alarman de la necesidad de buscarlo, pues podría encontrarse en una situación de riesgo debido a que no está tomando su tratamiento.

“Aunque su hijo tomara medicamentos para la ansiedad, no podemos minimizar su desaparición. Al contrario, es un factor que aumenta el riesgo de caer en manos no deseadas, el riesgo que impera el no tener sus medicamentos”, subrayó Yadira González.