Buscarán reducir porcentaje de firmas para la presentación de iniciativas

El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, presentó una propuesta legislativa que tiene como objetivo que la ciudadanía queretana presente sus iniciativas en el Congreso local, ya que se buscará reducir el porcentaje del 1% al 0.3% de las firmas de la lista nominal que se requieren para la presentación de este trabajo legislativo.

Cabe señalar que actualmente un ciudadano requiere del uno por ciento de la lista nominal del Estado de Querétaro para poder presentar una iniciativa de ley en el Congreso local, lo que significa un aproximado de 18 mil firmas.

“Lo que estamos proponiendo es que (…) tiene que ver con el porcentaje que es bajar del 1% al 0.3%, lo que equivale hoy a aproximadamente 5 mil 200 firmas” mencionó.

Paul Ospital detalló que en caso de implementarse esta propuesta legislativa, se requerirán alrededor de 5 mil firmas para que un ciudadano pueda presentar un dictamen.

Explicó que esta iniciativa tendrá las características de una iniciativa preferente, es decir, en caso de que un ciudadano presente una propuesta con la cantidad de firmas requeridas, tendrá que ser votado y discutido en comisión en 31 días naturales, de no suceder de esta manera, tendrá que hacerse lo propio en Sesión de Pleno.

“Aquí en el estado de Querétaro no existe (la iniciativa preferente), no la tiene el gobernador, no la tiene nadie, se la queremos dar a los ciudadanos, que los ciudadanos que junten estas 5 mil 200 firmas, el Congreso del Estado, igualito que en el federal, tendrá 31 días naturales para discutir esta iniciativa (…) y si no la discutimos, en la sesión inmediata posterior a estos días naturales se sube al pleno y ahí la discutimos” mencionó.

Comentó que hasta el día de hoy, ningún ciudadano ha presentado una propuesta legislativa en el Congreso local, y explicó que es debido a la cantidad de firmas que se piden para realizar esta acción.