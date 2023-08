Bombai y KitKat presentan “The Great Break in the Sky” : Una Experiencia de marca única

En el mundo digitalizado en el que vivimos, a menudo nos olvidamos de la sencillez de levantar la vista al cielo y disfrutar del momento. Por esta razón, KitKat decidió transmitir este mensaje, recordando a las personas que el break es más simple de lo que creen y siempre está disponible para acompañarlos, solo hace falta levantar la mirada.

La agencia, en colaboración con ingenieros, creó la primera valla que utiliza el cielo como su lienzo. Un concepto original que busca capturar la atención de los transeúntes y recordarles que siempre hay tiempo para un respiro y un delicioso KitKat.

Además, para hacer que la experiencia sea aún más especial, se ha diseñado un espacio debajo de la valla, permitiendo que los visitantes escapen por un momento de la rutina diaria y disfruten del chocolate más famoso del mundo.

El Director General Creativo de Bombai, Danny Marmol, destacó: “En un mundo en que cada vez es más digital y que las innovaciones y las tendencias cambian cada semana, nos olvidamos que estamos rodeados de belleza. Levantar la vista al cielo ha sido el escape de miles de generaciones por siglos y siglos, y levantar la mirada es un acto inspirador y esperanzador. Por eso, cuando creamos The Great Break in the Sky y vimos que las personas de verdad conectan con el break, supimos que había algo mágico“.

Por su parte, Marcel Placio, CEO y fundador de Bombai, expresó su entusiasmo por trabajar junto a KitKat y resaltó el orgullo que representa lanzar experiencias de esta magnitud: “Cada vez más marcas apuestan por experiencias de marca, que de verdad conecten con sus audiencias, con sus conceptos de marca y con el mundo real”, agregó.

“The Great Break in the Sky” representa un paso adelante en la forma en que las marcas se conectan con su audiencia, alentando a todos a disfrutar de un break y apreciar los pequeños momentos que nos ofrece la vida.

La valla de KitKat, que es parte de una campaña integral de la marca, que salió a través de esta idea y hoy está siendo implementada por todas las agencias.