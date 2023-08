Aunque no hay apoyo federal, Paseo 5 de Febrero tiene presupuesto garantizado: Kuri

Pese a que el gobierno federal no ha otorgado los 900 millones de pesos para apoyar con la reestructuración de Paseo 5 de Febrero, el presupuesto de la megaobra está garantizado, aseguró el gobernador del estado, Mauricioo Kuri González, esto a año y medio que se iniciaron los trabajos y a cuatro meses de que finalicen.

Sin embargo, acotó que continúa presionando para que la Federación sí dé al estado los recursos que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió, externándole la petición a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, esto en las reuniones que ha mantenido con ella.

“Hemo seguido diciendo a la gente del señor presidente y fue parte de lo que platicamos con la secretaria de Gobernación, pidiéndoles que este apoyo, que nos va a dar el señor presidente, pues que sí se haga, porque ya llevamos año y medio y no ha llegado. Ya está cubierto, no podemos iniciar una obra si no está cubierto el financiamiento y seguimos trabajando”; aseguró el mandatario.

Por ahora, la obra ya ronda el 50% de avance como ha informado el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Su costo, cabe recordar, superaría los 6 mil 200 millones de pesos y el gobierno federal otorgaría estos 900 millones para una obra que se pagará en cuatro años, mil 400 millones de pesos anuales.

Asimismo, se realizará la inversión en las siete paradas del transporte público que costarán 98 millones en total y en las que la Agencia de Movilidad del estado invertirá otros 30 millones de pesos para equiparlas con internet, baños, cajas de recargas de tarjetas de prepago, así como en el sistema de puertas automáticas.