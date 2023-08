AMLO llama “cínica” a Norma Piña por pedir aumento del 4% al Poder Judicial

“Cínica”, así calificó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, por haber solicitado un aumento del 4% al Poder Judicial, en un llamado que fue respaldado por el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.

“Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría y en este caso de la presidenta. Por eso son predecibles, aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente”, expresó.

Pese a que el aumento solicitado es del 4%, a penas acorde con la inflación que ha registrado el país, el presidente arremetió de nuevo argumentado, por un lado, que los ministros de la Corte siguen ganando más que él, pese a que la Constitución lo prohíbe, además de que cuentan con fideicomisos para otorgar otras prestaciones a sus trabajadores.

“Creo que está solicitando 84 mil millones, pero aparte de eso, tienen un fideicomiso entre 20 mil a 25 mil para tener reservas y financiar todos sus excesos. Entonces dije, no va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando, con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos, porque ellos representan a una minoría rapaz”.

Reducir presupuesto no sería austeridad, sino Romper Estado de Derecho: Piña

Ayer por la tarde, la ministra, acompañada de la totalidad de sus compañeros, de los integrantes del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, aseguró que reducir el presupuesto o no dar lo suficiente significaría que se interfiere con el correcto desempeño de uno de los poderes de la Unión:

“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”, expresó.

Por ello, pidió al Poder Legislativo dar un aumento del 4%, lo que representa más de 84 mil millones de pesos; argumentando que “la consecuencia directa de asfixiar” presupuestalmente al Poder Judicial significará condicionar su funcionamiento.

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, expresó.