Tren México-Querétaro debe ser de pasajeros y de carga: Coparmex

El Tren México-Querétaro, revivido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe ser de pasajeros, pero también debe aumentar su capacidad de transporte de carga, para así poder desahogar el tránsito de la Autopista 57, consideró el presidente de la Confederación Patronal de la república Mexicana (Coparmex) en Querétaro, Jorge Camacho.

En ese sentido, celebró que el gobierno encabezado por López Obrador haya reconocido, en las propias palabras del presidente, que la autopista tiene un problema de congestionamiento importante y que además afecta a las cadenas de suministros de las empresas, siendo así una afectación para los empresarios en cuanto a tiempos de entrega.

“Es una gran noticia para Querétaro y para el país. El presidente reconoce que la capacidad de la 57 está sobrepasada. Vemos que accidentes y asaltos frecuentemente. En lugar de favorecer a los vehículos, hay que favorecer a otros medios de transporte masivo y el tren es lo más acertado. Ojalá que le alcancen los tiempos para que sea en esta administración cuando ya se inicien los trabajos, porque corremos en riesgo de que llega una administración nueva y se cambian los planes”, celebró.

Por otra parte, consideró que también beneficiará en la baja de los costos para quienes viajan a Ciudad de México y viceversa, convirtiendo además a Querétaro en un punto de encuentro para viajeros de otros estados que verían a la ciudad como un punto para descansar y a un paso de llegar a la capital del país.

Para ello, sin embargo, recomendó que se realice un tren de alta velocidad, que reduzca sustancialmente el tiempo en que se viaja, aunque acotó que será la empresa Kansas City Southern la que defina, en el estudio de viabilidad, cuál será la mejor opción para la construcción del tren.

“Qué bueno que utiliza una empresa privada, en este caso la Kasnas, que es la que tiene la concesión de carga, pues ahora que lo haga para pasajeros. Ahora lo que va a hacer es un proyecto para ver cómo sería el tren y qué tipo, yo creo que tendríamos que irnos como en Asia, a trenes de lata velocidad, de 300 km por hora”; consideró.

Finalmente, urgió al gobierno federal a dar los pasos en esta administración, pues el cambio de gobierno podría significar que, una vez más, se deje en el tintero el proyecto; aun así, celebró que el mismo presidente haya sido quien revivió el proyecto, lo que consideró que le da más seriedad a la propuesta.

“Me deja buen sabor de boca, que no es una garantía, que es un proyecto que el presidente está diciendo que va y que además viene del gobierno federal, no de los estatales. El de Peña Nieto, que dijo va, se aprobó el proyecto y luego por temas de corrupción se echó para abajo, si no fuera pro eso, igual y ya estaría terminado”.