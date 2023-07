Reconoce labor de promotores de Grupos del Adulto Mayor del SMDIF Corregidora

El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, en compañía de Karina Antuñano Torres, presidenta del Patronato del DIF Corregidora, entregó reconocimientos a 24 promotores de Grupos del Adulto Mayor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF).

Ante ellos, el edil señaló que “La labor que hacen ustedes es, de verdad, muy bonita y muy loable” y reconoció el trabajo que realiza su esposa Karina Antuñano Torres y su equipo, a favor de la ciudadanía, especialmente de sectores vulnerables.

Resaltó que dicha reunión fue realizada con el objetivo de generar cercanía institucional con los promotores de los 24 grupos de adultos mayores, integrados por hasta 200 personas de la tercera edad, con los que actualmente se trabaja de manera directa en el SMDIF, y reconocer la labor que, de manera voluntaria, ellos realizan en pro de los habitantes del municipio.

Estos grupos tienen como finalidad brindar un espacio donde se puedan realizar actividades de recreación y físicas que vayan exclusivamente dirigidas a las personas de más de 60 años de edad.

“El poder estar y compartir su tiempo con los adultos mayores es –sin duda- una bendición. Todos vamos para allá y creo que todos quisiéramos que cuando llegue esa etapa de nuestra vida poder tener una actividad importante y no sentirnos olvidados, estar en casa, estar guardados, sino tener esta motivación de ir al grupo, porque sabemos que ahí seguimos conviviendo con más adultos mayores, con muchas actividades. Esa parte de mantener a nuestros adultos mayores es súper importante, porque siguen motivados y siguen echándole para adelante. Por eso este reconocimiento para ustedes que están ahí al frente”, destacó.

En su intervención, Atenea Flores Caballero, jefa de Adultos Mayores del SMDIF, agradeció el respaldo de la presidenta del DIF municipal y del alcalde Roberto Sosa Pichardo. De igual manera, expresó su reconocimiento a los 24 promotores, para quienes fue realizado dicha reunión.

“La idea era, también, brindarles a ustedes un espacio donde pudieran convivir, divertirse, comer rico y relajarse, pero sobre todo que sepan que siempre están presentes en las mentes y corazones. Les agradezco la labor que todos los días hacen por sus abuelitos, el entusiasmo, la iniciativa”, resaltó.

Posteriormente, en representación de sus compañeros promotores, Minerva Guerrero Barrón, agradeció dicho momento de convivencia realizado por las autoridades municipales, lo que representa una oportunidad de acercamiento entre quienes, con voluntad y dedicación, realizan esta noble labor de apoyar a los adultos mayores.

“Es grato recibir este reconocimiento. Al momento que nosotros como promotores intentamos acercarnos con ellos y tratarlos de la mejor manera, creo que eso es lo que nos abre las puertas y nos ayuda a mantener un grupo unido y, sobre todo, disfrutar de su apoyo. Inclusive en lo personal, en estos 13 años que llevo como promotora del adulto mayor, he tenido bastantes experiencias y he aprendido mucho. Siempre lo he dicho, para mí los adultos mayores son un baúl de sorpresas, creo que ellos –sin saberlo- nos ayudan a salir adelante”, concluyó.

Los promotores están permanentemente al pendiente de las necesidades, físicas, económicas, de salud y emocionales de cada uno de los integrantes, fungiendo como representantes de las personas adultas mayores residentes del municipio ante el SMDIF, con el objeto de acercar los apoyos que van detectando y gestionando dentro de sus grupos.

Las actividades predilectas de los grupos son: activación física, reuniones sociales, manualidades, pintura, clases de cocina, baile regional y tejido; además de disciplinas como: natación, caminata, ajedrez y cachi bol.