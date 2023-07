Reconoce AMLO que su gobierno sí contrató empresas de Xóchitl Gálvez

El gobierno federal actual sí ha otorgado contratos por valor cercano a los 9 millones de pesos a empresas de Xóchitl Gálvez, reconoció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apenas a unas horas de que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitiera medidas cautelares por la denuncia de violencia política de género presentada por la senadora.

Asimismo, aprovechando que la oficina de la presidencia no ha recibido la notificación de las autoridades electorales, el presidente aprovechó para asegurar que recibieron información sobre contratos entregados en sexenios pasados y que ascenderían a mil 400 millones de pesos, 120 millones por año, y que, en su opinión, contrasta con los 9 millones que ha recibido de dependencias del gobierno actual.

“Por ahí se quiere escapar, evadir. Diciendo ‘no, si también en el gobierno de López Obrador contrataron a mis empresas’. Sí, hay unos contratos ahí, Banobras, no sabían que la empresa era de ella. Estamos hablando de 9 millones de pesos, a lo mejor hay más, pero la información es que, en nueve años, sus empresas, son dos, recibieron, tanto de desarrolladores, como de gobierno, mil 400 millones de pesos; 120m millones por año. (Lo otorgado en este gobierno) es algo menor, cuando se dé a conocer (los contratos anteriores)”, aseguró.

Las medidas cautelares, cabe recordar, no significan que haya una sentencia, sino que durante el proceso de deliberación el presidente debe abstenerse de manifestarse a favor y en contra del proceso electoral, en especial de la senadora, además de que debe bajar de internet cuatro conferencias de prensa en las que habló de Gálvez.

Para el presidente, sin embargo, esto significa censura y cuestionó si esto va acorde a los valores democráticos. También, aprovechó para anunciar que enviarán la información de los contratos de Gálvez a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como al empresario Claudio X. González, para que investiguen la información, considerando que este grupo de periodistas sólo cuestionan al gobierno y no a la oposición.

“No quieren que yo hable. ¿Dónde queda la liberta, la libertad de expresión, el derecho de réplica y el derecho a disentir? ¿No son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. Me da tiempo todavía, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González, que se apure con la investigación de los contratos de Xóchitl, de su protegida, Siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una formación que., en nueve años, recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren”

Sobre la resolución del INE, el presidente consideró que debería definirse que los candidatos tampoco hablen de él, pues en su perspectiva él tiene derecho de responder si lo mencionan.

“Ya después no voy a poder hablar, vamos a aprovechar porque me quieren silenciar. Decir que, si no quieren que yo hable de ellos, lo más equitativo es que ellos no hablen de mí. Si ellos van a estar hablando de mí, pues yo voy a tener derecho a réplica. Prohiben todo, ya no quieren ni que aparezca el Amlito”, reprochó.