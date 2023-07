El artista callejero Ismael Negro, informó que alrededor de siete artistas se presentarán en día de hoy en el semáforo ubicado entre bulevar de la Nación y Avenida Sombrete, entre las 18:00 y 20:00 horas, para pedir justicia y recaudar fondos para su compañero César; quien fue atropellado mientras daba un show en una calle.

Agregó que el día de mañana realizarán una función de circo en las instalaciones del Ceart, en donde la recepción será a las seis de la tarde y la función iniciará 30 minutos después.

Ismael Negro mencionó que a esta causa se sumará gente que no es del medio del circo, quienes ayudarán con la exposición de pancartas.

“Van a llegar artistas que conocen a César, artistas que no lo conocen pero que se unen a la causa, y también me han mandado mensaje gente que conoce a César, que no hace nada de circo, pero que van a llegar pancartas, van a llevar como, que van a estar ahí haciendo ruido”, comentó.

Detalló que su compañero César se encuentra grave y actualmente está “entre la vida y la muerte”; señaló que tiene problemas para respirar y aseguró que es delicada su situación.

“Si esta grave, está entre la vida y la muerte, esta mejorando un poco (…) tiene complicaciones en los pulmones, tiene problemas para respirar, tiene expuesto el cráneo, no sé bien, pero creo que tiene algunas fracturas en el cráneo (…) es muy delicado su situación”, mencionó.

Comentó que la mujer que atropelló a César todavía no se ha reportado para atender esta situación.

Puntualizó que los artistas callejeros enfrentan riesgos a la hora de exponer sus actos en semáforos; recordó que en una ocasión, una de sus compañeras realizaba una presentación en cuerda floja, y una persona que transitaba en el lugar movió dicha cuerda por lo que terminó cayéndose y con una fractura en uno de sus brazos.

Señaló que en muchas ocasiones les “avientan el carro” y también llegan a maltratar sus herramientas de trabajo.