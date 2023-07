No me han tomado en cuenta alrededor de 23 iniciativas: Christian Orihuela

El diputado local por el partido político Morena, Christian Orihuela, mencionó que la Mesa Directiva del Congreso local no ha tomado en cuenta alrededor de 23 iniciativas suyas, y lamentó la falta de interés que existe en sus propuestas.

Detalló que sus propuestas toman en cuenta a las madres solteras, jóvenes, a los adultos mayores para que adquieran empleos, además de incentivar el deporte en la zona serrana; dijo que es una “vergüenza” que no se trabaje en la pluralidad.

Aseguró que la Mesa Directiva está siendo partidista al no considerar dichas propuestas, y aseveró que ha pedido informes sobre el proceso actual de estas iniciativas, sin embargo, no ha tenido respuesta.

Destacó que solamente ha sido una iniciativa de ley que ha accedido a comisión, la cual contemplaba que las becas fueran un derecho constitucional, sin embargo, fue votada en contra.

Dentro de las propuestas presentadas, mencionó que existe una que contemplaba que las iniciativas no se quedaran en la denominada “congeladora”, pero tampoco ha accedido a su respectiva comisión.

“Lamentablemente, ya llevamos más de 23 iniciativas presentadas que no les han dado continuidad, no se ha tomado absolutamente nada en cuenta (…) es lamentable, de hecho presenté una iniciativa para que no se pudieran quedar en la congeladora, a la Mesa Directiva no le importó” comentó.

Finalmente, comentó que los tiempos “ya no dan” para que estos dictámenes tengan un avance, debido a que se acercan los tiempos del próximo proceso electoral.