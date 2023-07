No hay que “satanizar” la deuda pública: Paul Ospital

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, mencionó que se tendrá que analizar la propuesta legislativa que presentó el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro el día de ayer, en la cual se podría establecer el permitir la solicitud de un financiamiento.

Aseguró que la falta de inversión de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obliga a los estados de la República Mexicana a “absorber” el gasto para suministrar la energía eléctrica.

Explicó que esta postura de la CFE provoca que el gobierno estatal tenga que recurrir a otras alternativas para suministro de energía en el estado por los próximos años, ya que los apagones afectan a ciudadanos y también a la apertura a las nuevas industrias en la entidad queretana.

“Lo primero que te puedo decir es que no hay que satanizar los créditos, no hay que satanizar la deuda, todos los estados tienen deuda y todas las personas comunes y corrientes tenemos deudas (…) si la Comisión Federal de Electricidad sigue con la política de no invertir en generación de energía, y entonces vamos a seguir con apagones, y vamos a seguir sin poder atraer industria para mejores empleos, pues no nos están dejando de otra” comentó el legislador.

Sin embargo, indicó que se tendrán que analizar las características del posible préstamo que se pudiera adquirir en el estado de Querétaro, que tendría como objetivo atender la demanda de energía y agua.

“Vamos a analizarlo, vamos a ver para qué es, si es, si no, lo único que conozco es lo que leo a través de los medios de comunicación” enfatizó.

Al respecto, también habló el diputado local por el partido político Morena, Christian Orihuela, quien mencionó que únicamente tiene el conocimiento de que el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri, busca mejorar la infraestructura energética, sin embargo, dijo que desconoce si se pretende un préstamo.

Señaló que se ha informado de que la ciudadanía en Querétaro ha padecido de los apagones, lo que ha originado molestia por parte de los habitantes y de las empresas, estas últimas debido a que no pueden producir de la misma manera.

“Escuché nada más que el gobernador que quería mejorar la infraestructura energética, pero no sabemos cuánto es lo que se pretende, he escuchado que la capital tiene muchísimos problemas de apagones, los ciudadanos están bastante molestos, las empresas están inconformes porque la reproductividad ha bajado el porcentaje por estos apagones, y claro que queremos que la energía llegue a los ciudadanos y al sector productivo, pero también no queremos que les afecten a los ciudadanos” comentó Christian Orihuela.