Legislatura local omitió analizar las dos iniciativas presentadas por Morena: Maribel Barrón

La titular de la Secretaría de Mujeres de Morena, Maribel Barrón, aseveró que presentarán acciones de inconstitucionalidad por lo aprobado en la Reforma Electoral en la última Sesión de Pleno de la Legislatura local.

Declaró que la actual Legislatura local omitió analizar las dos iniciativas presentadas por su partido el pasado 27 de mayo del presente año, las cuales estaban relacionadas con la Reforma Electoral.

Aseveró que en la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, así como la Sesión de Pleno de la Legislatura local, omitieron pronunciarse y derogar diversas disposiciones de la ley electoral en materia de inclusión de grupos de atención prioritaria.

También cuestionó la convocatoria de consulta para la implementación de acciones afirmativas, ya que fue poco el tiempo, dos días específicamente, para que los grupos vulnerables presentarán sus propuestas al respecto; enfatizó que la exposición de motivos referentes a esta convocatoria no traduce los resultados obtenidos de la misma.

Indicó que es “una falta de respeto” lo establecido en el artículo 162 de la Reforma Electoral, en la cual establece que cada partido debe de crear una fórmula que integre por lo menos a una persona de los grupos de atención prioritaria para los 15 distritos y cada uno de los ayuntamientos; destacó que esto va en contra de la progresividad y de los derechos humanos de estos grupos.

Por último, aseveró que en la aprobación de esta Reforma Electoral no se apegaron al texto constitucional, y con ello se volaron tratados internacionales que protegen a los grupos vulnerables.

“Morena presentará la acción de inconstitucionalidad por estos y otros agravios a los derechos humanos, que se han vuelto una práctica sistemática” enfatizó.

Al respecto, también opinó la dirigente estatal de Morena en Querétaro, Rufina Benítez Estrada, quien dijo que se desaprovechó la oportunidad de establecer una alternancia electiva para la elección de gobernador; lo mencionó a pesar de que en el próximo proceso electoral en Querétaro no se elige a un nuevo titular del ejecutivo en la entidad.

Por último, aseguró que esta reforma electoral quedó a “deber” a las mujeres.

“En una contienda electoral que no se deben de exigir los derechos, sino que sean una garantía mediante la ley (…) nos salta que las legisladoras que no hayan entrado a este tema de Mujeres, sea del partido político que sean, porque ante todo son Mujeres y ellas mismas tienen que participar, y no han hecho este trabajo” detalló.