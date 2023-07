Las renuncias que se dieron en el PRI con “anticlimáticas”: Paul Ospital

El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, opinó que las renuncias de Miguel Ángel Osorio Chong y de Braulio Guerra Urbiola de su partido son “anticlimáticas, por no decir sospechosas”, ya que se dieron de forma cercana a los tiempos de registros de los aspirantes a ser coordinador o coordinadora nacional del Frente Amplio por México.

Aseguró que si existe el interés de que Morena no siga en el poder, se debe de fortalecer a los que se encuentran en contra de este partido político y no debilitarlos; agregó que espera que estas renuncias no se hayan realizado con la intención de debilitar al Frente Amplio por México.

Además, agregó que le extraña que Ángel Osorio tenga la “ingenuidad” de considerarse importante como para estar en la agenda pública, ya que explicó que la noticia de su renuncia durará 24 horas, debido a que toda la atención está concentrada sobre la persona que encabezará al Frente Amplio Opositor y en la “corcholata”, que asegura él, será seleccionada por el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

“Me extraña la ingenuidad de que se crea tan importante como para estar en la agenda pública por encima de lo que va a suceder en estos días, es decir, la salida de Osorio pasará de noche, porque durará 24 horas por mucho, la noticia, ya que hoy todos estamos concentrados en quién será la próxima persona en encabezar el Frente Opositor, y quién será la corcholata elegida por Andrés Manuel” comentó Paul Ospital.

Indicó que esta renuncia de Ángel Osorio es un “berrinche”, ya que su separación del PRI se debió, en parte, a que no fue seleccionado como candidato presidencial y también por su destitución como coordinador del PRI en el Senado de la República.

Mencionó que la renuncia de Braulio Guerra es una “ingratitud”, puesto que previamente ya no pertenecía al PRI, y aseveró que gracias a este partido pudo adquirir las funciones de regidor plurinominal, diputado plurinominal y magistrado, este último puesto lo ha tenido por 12 años.

“Lo de Braulio me parece una profunda ingratitud, no era necesario, él lo sabe porque además es estudioso de derecho y fue presidente del PRI, él ya no era militante del PRI, lo sabe, lo sé y él sabe que lo sé, y sabe que sabemos” puntualizó.

Concluyó que es “extraño” que estas personas con “experiencia” presenten sus renuncias en medio del momento político que vive el país.