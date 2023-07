La violencia incrementaría si no despega campaña Xóchitl Galvéz: AMLO

La violencia se recrudecerá si la campaña de Xóchitl Galvéz no despega, consideró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la prensa, con propósitos “politiqueros” buscará denostar las acciones de su gobierno, el más violento en la historia del país, a través del “amarillismo”.

“La cuestión electoral y por eso es bueno abordar el tema porque imagínense, si no logran inflar el globo, si no logran que emprenda el vuelo, la señora Xóchitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos… vienen las campañas, aunque aquí vamos a estar informando a la gente”, puntualizó.

Según los datos oficiales, y que él mismo expuso, ayer no hubo homicidios en la mitad de los estados de la República, y destacó que Guanajuato, gobernado por el PAN, es el estado que ha registrado la mayor parte de los homicidios.

“En la mitad de los estados no hubo ni un solo homicidio. Sin embargo, la percepción puede ser otra por el amarillismo en los medios con propósitos politiqueros, como es el caso del tema que abordaron los expertos, los sabiondos de Televisa. Y claro que nos preocupa, pero también nos ocupa”, recriminó.

Cabe recordar que el presidente ha reconocido que su sexenio es el más violento en la historia del país, y que en este mes la tendencia a la baja se revirtió, sin embargo, lamentó lo que ha calificado como ataques a su gobierno por el tema de la violencia.

“Sí, sí, pero aquí está la realidad. Sí, pero una cosa es la difusión sobre violencia. Esto lo hemos enfrentado durante muchos años, desde que fui jefe de Gobierno, hay veces que no hay homicidios y de repente hay uno y se vuelve mediático, lo aprovechan y la sensación que se tiene es que hay mucha violencia, aunque el resultado no se apegue a la realidad, no sea exacto”, expresó.

Esta semana se han registrado hechos violentos como un cuerpo colgado de un puente en Estado de México; 15 personas secuestradas en Sinaloa y enfrentamientos en Baja California y Chihuahua que se vinculan al Cártel de Sinaloa; y la amenaza de un grupo armado a un periodista de Milenio e ImagenTv; entre otros.