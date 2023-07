La UAG te ofrece 5 razones por las cuales estudiar psicología

El campo laboral de la Psicología crece conforme avanza el siglo 21, cada vez un mayor número de personas necesitan y ven en esta disciplina una vía para mejorar sus vidas, sentirse sanas y satisfechas. También, las empresas e instituciones requieren de estos profesionales para hacer espacios laborales y de colaboración más productivos y saludables para sus colaboradores.

Un profesional de la Psicología es una persona con un gran espíritu de servicio, capaz de desempeñarse en procesos de evaluación psicológica y alternativas de intervención en las diversas áreas de esta profesión.

Si todavía no estás convencido, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) te deja aquí 5 razones para estudiar la carrera de Psicología.



1.- Ayudar a los demás La Psicología es una disciplina que busca el bienestar del individuo y la sociedad, por ello es una profesión muy gratificante. Así que, si decides estudiarla, te puede brindar la oportunidad de ayudar a las personas a superar las situaciones que no le permitan vivir en plenitud y así mejorar su bienestar emocional y mental.

Y es que, debido a la situación actual, donde la mayoría de las personas viven situaciones desfavorables por diversos factores, como estrés y ansiedad, los profesionales de la Psicología son muy necesarios y son quienes contribuyen a una mejor sociedad. 2.-Amplios conocimientos

Como profesional de la Psicología tendrás los conocimientos para diagnosticar de manera objetiva, ya que estudiar esta carrera implica un riguroso entrenamiento científico y académico. Un Psicólogo se enfrenta a teorías complejas, investigaciones empíricas, analizar datos y desarrollar el pensamiento crítico, todo ello necesario desarrollar habilidades que ayuden a una mejor intervención con las personas.

Por lo tanto, si te gustan los desafíos intelectuales y disfrutas al máximo el comportamiento humano, desde una perspectiva científica, la Psicología es para ti. 3.-Un experto en la salud

Esta disciplina permite un amplio campo de desarrollo profesional, debido a que en todos lados es necesario un experto que contribuya a la buena salud mental de las personas.

Estudiar Psicología también te brinda los conocimientos y herramientas necesarias para trabajar en conjunto con otros profesionales de la salud, como los médicos y enfermeras, con la única finalidad de procurar el bienestar de los pacientes. 4. Muchas áreas de especialización

Por todo lo mencionado anteriormente, la Psicología cuenta con una amplia área de desarrollo y especialización, lo que te permitirá elegir a cuál de los campos te quieres dedicar y especializar.

Un Psicólogo puede trabajar en áreas como Psicología Clínica, Psicología del Desarrollo, Psicología Educativa, Psicología Organizacional, Psicología Forense, Psicología Social, entre muchas opciones que te pueden brindar una amplia gama de oportunidades. 5.- Te puedes dedicar a la investigación

Gracias a los conocimientos que adquieres durante tu formación como Psicólogo, tendrás las bases para dedicarte a la investigación; y es que, esta profesión te ofrece muchas oportunidades para contribuir al conocimiento científico.

Por ejemplo, podrás realizar investigaciones en áreas como Psicología Experimental, Neuropsicología, Psicología Cognitiva o la Psicología Social; esto te permitirá contribuir a la creación de conocimiento y así ayudar al avance y mejor comprensión de esta disciplina. Con toda esta información, la psicología fomenta el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, como la empatía y la compasión. Por otro lado, el estudio de la psicología no solo te brinda conocimientos sobre los demás, sino que también promueve el crecimiento personal y el autoconocimiento.

Si todo esto suena interesante para ti, sin duda debes estudiar Psicología. Conoce el programa que te ofrece la UAG en https://www.uag.mx/es/ profesional/lic-en-psicologia