Ibérica Contemporánea cierra su temporada celebrando la diversidad

Adriana Covarrubias, directora del Festival Ibérica Contemporánea, cerró la novena edición bianual y destacó que se haya centrado en la danza, el diálogo y la celebración de la diversidad, en un espectáculo que contó con muestras de danza española tradicional, así como contemporánea.

“Ser el mejor festival de Latinoamérica es una etiqueta que no tiene relación con lo más importante, que son las personas. Tenemos que mirar para adentro, para no perder la decencia, es la suma de voluntades y todos compartimos la misma visión, y no es otra que crear un espacio cultural para el diálogo y la diversidad a través de la danza”, subrayó.

Además, confesó sentir vacío en su ser al cierre del festival en esta edición, sin embargo, recordó la alegría y la satisfacción que significa el haber llevado el arte a más personas y superar los objetivos de la edición anteriormente.

“Les confieso que siempre que me encuentro en la clausura, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, siento la alegría y satisfacción de haber hecho con el equipo, todo lo posible por superar la edición anterior; guiados por el amor, el arte y la danza. Por otro lado, nos llena una sensación de vacío de que se acaba”.

Finalmente, recordó que es un esfuerzo enorme de decenas de personas, y agradeció a todos los involucrados, en un evento en el que además se hizo un homenaje póstumo a artistas y personalidades que participaron en el festival como Hilda Pratts, Fernando Alonso, Eloy Pericey, José Zamorano, Manolo Sanlucar y María de los Ángeles “La Chata” Herrera, entre otros.

“El esfuerzo es enorme, pero estamos contentos. Aunque sabemos que podemos mejorar y que queda camino por recorrer para llegar a más personas, tocar más corazones. Agradecer a los artistas, aliados, voluntarios, proveedores y autoridades que nos apoyan“, concluyó.

Foto: Fernando Barba Baeza