Hasta 10% de los trabajadores del municipio pedirían vacaciones

Aunque aún no se ha recibido ninguna solicitud, se espera que alrededor de 560 de los 5 mil 667 trabajadores que conforman la burocracia del Municipio de Querétaro tomen entre 3 a 5 días de vacaciones del 17 al 21 de junio, informó Ana Osornio, secretaria de Administración de la capital.

Al respecto, recordó que los formatos para solicitar sus vacaciones se pueden recibir hasta una semana antes, y dependerá de si ya tomaron vacaciones en el periodo anterior, que fue del 10 al 14 de abril.

Además, recordó que en la temporada de vacaciones suelen aumentar la necesidad de servicios públicos a la ciudadanía, por lo que quienes solicitan las vacaciones son el personal de administración y no quienes brindan servicios como recolección de basura, poda de árboles, entre otros; por lo que los servicios que brinda el municipio a la ciudadanía no se verán vulnerados, además de que se sustituye con el personal que no se va de vacaciones.

“Los trabajadores inician sus formatos previos a esta semana, sin embargo, a la fecha no se ha recibido ningún formato y esperamos recibirlos la siguiente semana. De acuerdo a la ley, son dos períodos vacacionales. De acuerdo a las instrucciones, se priorizan las áreas de servicio y el tema operativo”.

Asimismo, recordó que los funcionarios de primer nivel, es decir, los secretarios y el alcalde, piden sus vacaciones a través del Cabildo Municipal, sin embargo, tampoco ha habido una solicitud.

Por otro lado, reconoció que no se tiene un conteo del personal que trabaja en el municipio por honorarios y con contratos temporales, además de que depende de cada secretaría su contratación, esto de acuerdo a los programas sociales, siendo que estos no solicitan vacaciones por tener contratos por algunos meses.

“En el tema de honorarios deriva del código civil y no se consideran trabajadores. La Secretaría de Administración no tiene injerencia porque es un contrato civil y es temporal de acuerdo a la necesidad de cada una de las áreas. Derivado de los programas y las necesidades con las que se cuentan y es de manera temporal”, subrayó.