Fue anuncio electorero el revivir proyecto del Tren México-Querétaro: Loyola

El anuncio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el que anunció que se revivirá el proyecto de Tren México-Querétaro, es una declaración “electorera”, así lo consideró el diputado federal del PAN, Ignacio Loyola Vera.

En ese sentido, el aspirante presidencial por el Frente Amplio consideró que, al menos este sexenio el proyecto no se concretará, pero agregó que es probable que las finanzas del gobierno tampoco permitan su construcción.

Asimismo, recordó que, inclusive desde que él logró ser gobernador de 1997 a 2003, había ya el impulso de realizar el proyecto que no prosperó, al igual que en el sexenio de Peña Nieto, donde se canceló por un presunto conflicto de interés en el escándalo de “La Casa Blanca” de la entonces primera dama.

“Prácticamente estábamos por arrancarlo (en su sexenio), y no se llevó a cabo. En este sexenio no camina, es un proyecto que requiere muchos recursos que no los hay, el país está prácticamente en quiebra y no va a haber recursos para eso. Por supuesto, sí (fue un anuncio electorero)”, subrayó.

Sin embargo, el exgobernador afirmó que sí es necesaria su construcción ante los problemas que presentan la Autopista Federal 57 por accidentes y congestionamiento, y consideró que el ampliar la carretera no es una opción viable.

“El tren tiene que ser, y es algo que no se puede ostentar más, porque muchas vidas se están perdiendo en esa carretera. No se puede ampliar, hay que buscar otra forma, y es el tren ligero”, subrayó.