Exponen “Identidades” alumnos del CEDART Luis Spota Saavedra

Autoridades y alumnos del Centro de Educación Artística (CEDART) “Luis Spota Saavedra”, perteneciente al INBA, inauguraron la primera exposición post pandemia fuera de muros académicos: “Identidades”, donde profesores del área de Artes Plásticas se enfrentaron al reto de elegir entre un enorme acervo.

Son 70 obras creadas por alrededor de 35 estudiantes de tercero y segundo grado de la escuela de iniciación artística, las cuales serán exhibidas hasta el domingo 16 de julio, gracias al apoyo y colaboración del Museo del Telégrafo, ubicado en Tacuba 8, a un lado del Munal.

Este martes 11 de julio, Marco Vinicio Estrella Bernal, secretario Académico del CEDART Luis Spota Saavedra, dio por inaugurada la Exposición que titularon “Identidades”.

El académico agradeció a las autoridades del Museo del Telégrafo, a su personal y al del CEDART por realizar el trabajo que no se ve, pero que si no se hace no se nota, a las y los alumnos, a sus padres y madres, todos quienes formaron parte de este proceso de creación en el que también se incluye la gestión y difusión.

“Me quedo con la definición de identidad, esa que habla de ser uno mismo, de buscar nuestra identidad personal dentro de la colectividad, el ser cedartiano se dignifica hacia dentro de los planteles y hacia afuera, y sobre todo, es lo que nos distingue: es un soy yo, y somos nosotros ante la unidad”.

Agregó Marco Vinicio Estrella: “Tenemos identidad nacional, tenemos identidad de género y muchas más que nos dan la sensación de pertenencia, de formar parte de un colectivo, de una manada o de una parvada, de poder decir yo soy yo y pertenezco. Yo soy de CEDART, yo soy el CEDART”.

El Museo del Telégrafo pertenece a Financiera para el Bienestar, antes Telecomunicaciones de México, y a 17 años de su existencia custodian el acervo en comunicaciones. Por ello se esforzaron en que cada ficha de identificación en la obra de los jóvenes artistas tuviera la traducción en Código Morse, aquel que usamos en los telegramas para comunicarnos.

La exposición permanecerá abierta solo hasta el domingo 16 de julio en horario de 10:00 a 17:30 h. Entrada libre en el Museo del Telégrafo situado en la Calle de Tacuba número 8, Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc.

El grupo de jóvenes artistas fue coordinado por los profesores de artes plásticas y visuales Arturo Gallardo Sánchez, Antonio García Arellano, Héctor Bulmaro García Ramírez, Luz Quezada, Cinthia de Labra Espinoza de los Monteros, Andrea Garay Almada, Joel Martínez Piña, y Arturo Renán Pacheco, actual coordinador del área.