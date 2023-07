Ely Guerra celebrará sus 30 años de trayectoria con show acústico

Con la intención de celebrar sus 30 años de trayectoria artística, Ely Guerra realizará un show acústico el próximo sábado 19 de agosto en el tercer piso del Teatro Metropolitano, ubicado en Querétaro Centro de Congresos, en dónde interpretará sus canciones que han impactado más en su carrera.

La cantante detalló que este show forma parte de su gira, misma que ya ha presentado en Estados Unidos y en México.

Recordó que empezó a escribir sus canciones desde los 12 años de edad, y mencionó que llevará a cabo una presentación musical de la manera más “sincera”; cabe señalar que la intérprete tiene 51 años de edad.

Señaló que decidió hacer su carrera musical de forma independiente debido a que no le gusta la forma en la que se desarrolla la industria musical y porque no le gusta que “le digan lo que tiene que hacer”.

“Escogí el medio independiente porque no me gusta lo que ocurre en la industria y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer” puntualizó.

Aseguró que la música es un canal “impresionante” para transmitir mensajes positivos, y aseguró que por medio de dicho canal se puede transmitir una situación real de la sociedad.

Ely Guerra dijo que el venir a Querétaro le ha gustado porque se descubren sus “secretos” del porqué ha efectuado de cierta forma su carrera musical; puntualizó además que las canciones que ha escrito en su carrera no han sido influenciadas por otras piezas musicales ajenas a ella.

Finalmente, interpretó parte de su canción “Júrame” ante los medios de comunicación, como una muestra de lo que va a presentar el 19 de agosto del presente año.

En cuanto a los boletos se refiere, se podrán adquirir por Early Ticket y hasta el 25 de julio los precios estarán desde los 750 hasta los mil 150 pesos, mientras que en el periodo entre el 26 de julio al 18 de agosto, el costo de estos pases oscilará entre los 950 y los mil 650 pesos.