El Frente Amplio por México no es una simulación: Leonor Mejía

La dirigente estatal por el Partido Acción Nacional (PAN), Leonor Mejía, aseguró que el Frente Amplio por México no es una simulación electoral, ya que fue registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aseveró que en caso de que se quieran poner lineamientos para regular los recorridos de los perfiles, el bloque opositor los aceptará.

“El Frente Amplio por México no es una simulación, nosotros tenemos un proceso interno, de hecho estuvo ya registrado, entiendo que el 9 de julio se registró el Frente ante el Instituto Electoral, y consideramos que la determinación del tribunal es correcta, y si quieren poner lineamientos, estamos dispuestos a cumplirlos” aseguró Leonor Mejía.

Ante los cuestionamientos sobre si la ciudadanía se podría cansar de los recorridos que puedan hacer tanto los perfiles de Morena como los de la oposición, respondió que es posible que los mexicanos puedan mostrarse incómodos ante esta situación, sin embargo, aseveró que no pueden permitir que existan otras campañas que se realizan a nivel nacional y por lo tanto, tienen que “entrarle”.

“Seguramente habrá, pero también no podemos permitir que existan otras campañas a nivel nacional (…) tenemos que entrarle, finalmente, como lo dicen, quien no es conocido no será votado” explicó.

En cuanto a las bardas, el secretario general en Querétaro del Comité Directivo Estatal del PAN, Claudio Sinecio, detalló que fueron 20 los muros pintados por iniciativa y recursos de la senadora de la República por Querétaro, Estrella Rojas; aseveró que el recurso económico usado para pintar bardas de la oposición sí se puede comprobar su procedencia, y explicó que esto no sucede en el caso de los muros pintados por parte del partido político Morena.

Finalmente, detalló que el costo por pintar estas bardas, en una medida promedio de 6 por 12 metros, está alrededor de los mil 200 pesos.