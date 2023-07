Danza y teatro en la octava edición del HAY Festival Querétaro

Del 7 al 10 de septiembre se realizará la octava edición del HAY Festival Querétaro, que como cada año, presenta una programación ecléctica, con diversas disciplinas artísticas presentes. Este año incluye dos proyecciones de cine, una obra de teatro, un espectáculo de danza, un performance poético y tres conciertos. Cabe destacar que las presentaciones de teatro y danza, están lideradas y representadas por mujeres que en sus obras, cuestionan y señalan los discursos dominantes.

En el Museo de la Ciudad a las 8:30 de la noche del primer día del festival, la programación cerrará actividades con la obra teatral La noche de las alienadas, proyecto coordinado por la directora de teatro, actriz y dramaturga queretana Mariana Hartasánchez, junto con el colectivo feminista Labios Superiores. El colectivo fue creado en el 2021 por 15 artistas locales y La noche de las alienadas es su primera obra. Se trata de una puesta en escena sobre la locura femenina y el estigma de la histeria, ambientado en la Francia de fines del siglo XVIII. Ahí, conoceremos a un grupo de mujeres recluidas en La Salpetriere, un hospital psiquiátrico que está luchando por sobrevivir en el contexto de la Revolución Francesa, un movimiento abanderado con los ideales de la racionalidad, que no contempla a estas mujeres, quienes están catalogadas como dementes.

La noche del viernes 8 de septiembre en la Cineteca Rosalío Solano, la bailarina española Greta García, en colaboración con el performer y poeta también español Alberto Cortés, presentarán la obra Mi madre muerta, donde la intérprete bailará en escena junto con una obra plástica elaborada por su madre, Anna Johnsson. Será una velada sobre la separación y el duelo.

Ambos artistas andaluces, además, presentan sus debuts literarios en más eventos de la cartelera Hay Festival el día sábado. Al mediodía, en el Museo de la Ciudad, Alberto Cortés presentará un espectáculo poético basado en su libro Los montes son tuyos, que incluye los textos El ardor y One Night at the Golden Bar. Y ese día por la tarde, Greta García compartirá la tarima con la escritora mexicana Brenda Navarro en la mesa Cuadernos hispanoamericanos, un ejercicio de conversación donde se convergen un autor o autora de España, con otra/o u procedente de España.

En esta ocasión, ambas narradoras conversarán sobre Solo quería bailar, la opera prima que ha posicionado a García como escritora revelación de las letras españolas. La conversación girará en torno a la danza, a través de las vivencias de Pili, la protagonista de esta historia, una bailarina que ha sido empujada a situaciones extremas que la han llevado a pagar una condena de treinta años en la cárcel. La novela se acerca a temas como la precariedad laboral en el mundo del arte —particularmente en Andalucía, donde está situada la obra—, los desórdenes alimenticios, los temas tabú, la violencia verbal y sexual, y el rigor de disciplinas como el ballet. Con un humor ácido, negro y muy particular, Greta García nos deleitará tanto como bailarina como como narradora.

Entradas para estos eventos y más ya están disponibles en www.hayfestival.com/ queretaro/inicio, con un costo de $20. Para estudiantes y adultos mayores, los boletos se pueden adquirir de manera gratuita (sujeto a disponibilidad) visitando www.hayfestival.com/ queretaro/joven.