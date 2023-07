Crédito se pagará con apoyo del sector empresarial: Kuri

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri, mencionó que el sector empresarial está aportando el 50% más de lo que previamente brindaban al estado y, será con este aporte y el aumento del 1% del impuesto sobre la nómina la manera que se va a pagar el financiamiento que se busca adquirir.

Señaló que la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) están apoyando al estado dentro de sus posibilidades.

En cuanto a la licitación para determinar la empresa que otorgará este crédito, mencionó que se tiene un lapso de 60 días para otorgar dicha licitación; aseguró que se escogerá al que tenga una mejor oferta.

Señaló que la mejor manera de regresar los impuestos adquiridos para el pago del endeudamiento, será garantizando la energía.

“Queremos hacer un círculo virtuoso, por decir, tener más empresas, tenemos más energía, tenemos más empresas (…) La mejor forma de regresarle los impuestos a aquellos es que tengan energía para que puedan seguir produciendo” comentó Mauricio Kuri.

Por último, destacó que la implementación de la energía no es únicamente para las empresas, sino también para las viviendas en el estado, ya que le han reportado fallas en el suministro de energía eléctrica en diferentes puntos de la entidad.

“Esto es importante no solamente para las empresas, sino también para las casas habitación, por ejemplo me hablan de Juriquilla, me hablan de Santa Bárbara, me han hablado de muchos lados de la Sierra (…) La infraestructura permitirá el que no se estén calentando las líneas y no tengamos estos sobrecalentamientos y apagones que tenemos” explicó.