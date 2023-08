Asegura 39% de los mexicanos que las ferias de empleo son una oportunidad para encontrar trabajo: “Termómetro Laboral”

Del 24 al 31 de julio, se llevó a cabo la “Feria de Empleo 2023” en diversas alcaldías de la Ciudad de México, evento organizado por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo capitalina, con el objetivo de facilitar y promover la inserción laboral y reducir la brecha entre empleadores y candidatos.

En este contexto, la encuesta del “Termómetro Laboral”, de OCCMundial, en su semana 164 (del 21 al 28 de julio), buscó conocer la perspectiva que tienen los trabajadores mexicanos con respecto a las ferias de empleo, por ello se les preguntó si consideran que estos eventos ofrecen mayores posibilidades de obtener un trabajo.

Al respecto, el 39% de los encuestados consideró que las ferias de empleo son un buen medio para que las personas desempleadas encuentren trabajo, el 31% opinó que estos eventos ya no tienen el mismo efecto que solían tener en años anteriores, 18% respondió que asistir a estas ferias no brinda mayores oportunidades de encontrar empleo y el 12% dijo que desconoce la situación porque no ha asistido a alguna de estas ferias.

Al preguntarles sobre los beneficios de las ferias de empleo, además de encontrar trabajo, los trabajadores encuestados respondieron lo siguiente:

señaló que el networking es uno de los beneficios más importantes de asistir a las ferias de empleo.

35% mencionó que es relevante ir para conocer más empresas.

11% consideró que los mejores beneficios son las asesorías, obtener información y los talleres.

1% agregó en los comentarios que las ferias de empleo permiten que los jóvenes, personas sin una carrera profesional o sin experiencia laboral, accedan a su primer empleo.